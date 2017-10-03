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Богдан Бутко: Марлосу, думаю, точно не страшно в сборной Украине

Защитник сборной Украины Богдан Бутко отметил, что команда провела собрание, на котором поприветствовала новичка бразильца Марлоса.

"Да, уже успели провести собрание. Поприветствовали новичков. Приняли ребят нормально, у нас в сборной всегда так. Все одно дело делаем. Посвящение новичков? На днях должно быть. Страшно ли ребятам? Даже не знаю... Марлосу, думаю, точно не страшно. Он говорит: "Я готов!". Может, он уже что-то заготовил", - сказал Бутко.

matchday.ua
Теги: Бутко Марлос Сборная Украины
Сегодня, 02:05
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