Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Вячеслав Малафеев: Андрей Лунев борется за право считаться вторым вратарем в сборной

Бывший голкипер "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о том, кто является первым номером в национальной команде.

"Игорь Акинфеев на сегодняшний день без нареканий и оговорок является стабильным первым номером национальной команды. Мое личное мнение — сегодня Андрей Лунев борется за право считаться вторым и пока замыкает тройку.

Другое дело, что до старта чемпионата многое может поменяться. Если у Владимира Габулова возникнут проблемы в "Арсенале", а Лунев продолжит уверенно играть за "Зенит", расклады изменятся в его сторону", - цитирует Малафеева RT.
Теги: Малафеев Лунев Габулов Сборная России Акинфеев
Сегодня, 19:25
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Дима Яровой (Сегодня, 19:38) #
  • -2
  •  (2)

Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://bam.bz/25T
Регистрация: 11.10.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.