Более 100 координаторов волонтерских команд прошли обучение к ЧМ-2018 в Самаре

Свыше 100 координаторов волонтерских команд (тимлидеров) прошли подготовку к работе на чемпионате мира 2018 года в Самаре, сообщили в пресс-службе регионального правительства."В обучении тимлидеров программы "Городские волонтеры" чемпионата мира по футболу 2018 года в России приняли участие более 100 активистов региона. Будущие координаторы волонтерских команд знакомились с техниками эффективной коммуникации, проведения брифингов и дебрифингов, грамотной работе с информацией, организаторским и мотивационным навыкам", - говорится в сообщении.По словам руководителя Центра городских волонтеров Юлии Рябевой, выездной образовательный лагерь для тимлидеров - одно из серии мероприятий общей образовательной программы волонтеров в рамках подготовки к чемпионату мира. Она уточнила, что в сентябре прошел воркшоп для тренеров, в дальнейшем предстоит совместное обучение волонтеров оргкомитета "Россия-2018" и городских волонтеров.Тимлидеры будут координировать группы волонтеров, отвечать за их взаимодействие с организаторами и участниками турнира. В их числе будут волонтеры из Самары и других городов области, представители студенчества, работающих групп населения и пенсионеров.