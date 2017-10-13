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Теща Браво: Видаль подрался в казино и заплатил, чтобы стерли записи с камер видеонаблюдения

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль напивался и дебоширил в казино. Об этом рассказала теща вратаря сборной Чили Клаудио Браво Пилар Лизана

"Главный тренер сборной Чили Хуан-Антонио Пицци не наказывает тех, кого стоило бы, и теперь вся страна рыдает из-за этого. Весь мир знает, что Видаль позволял себе напиваться. Мой племянник работает в казино Монтичелло и он как-то признался мне, что стал свидетелем драки с участием Артуро. Он ушел из казино только в 7 утра и заплатил менеджерам, чтобы они стерли записи с камер видеонаблюдения", - цитирует Лизану Pagina7.
Теги: Браво Видаль Сборная Чили
Сегодня, 20:04
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№2 Написал: Br.Li (Сегодня, 20:34) #
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online

Теща, она и в Африке Чили теща!
Регистрация: 21.08.2014
№1 Написал: gya456 Пермский край (Сегодня, 20:14) #
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Болеет за:
ЦСКА
Настоящая, классическая тёща! Вложила партнёра по команде своего зятя и сейчас наверное из Видаля начнут делать козла отпущения...


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ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009
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