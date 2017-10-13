Теща Браво: Видаль подрался в казино и заплатил, чтобы стерли записи с камер видеонаблюдения

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль напивался и дебоширил в казино. Об этом рассказала теща вратаря сборной Чили Клаудио Браво Пилар Лизана"Главный тренер сборной Чили Хуан-Антонио Пицци не наказывает тех, кого стоило бы, и теперь вся страна рыдает из-за этого. Весь мир знает, что Видаль позволял себе напиваться. Мой племянник работает в казино Монтичелло и он как-то признался мне, что стал свидетелем драки с участием Артуро. Он ушел из казино только в 7 утра и заплатил менеджерам, чтобы они стерли записи с камер видеонаблюдения", - цитирует Лизану Pagina7.