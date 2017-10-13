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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Теща Браво: Видаль подрался в казино и заплатил, чтобы стерли записи с камер видеонаблюдения
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль напивался и дебоширил в казино. Об этом рассказала теща вратаря сборной Чили Клаудио Браво Пилар Лизана
"Главный тренер сборной Чили Хуан-Антонио Пицци не наказывает тех, кого стоило бы, и теперь вся страна рыдает из-за этого. Весь мир знает, что Видаль позволял себе напиваться. Мой племянник работает в казино Монтичелло и он как-то признался мне, что стал свидетелем драки с участием Артуро. Он ушел из казино только в 7 утра и заплатил менеджерам, чтобы они стерли записи с камер видеонаблюдения", - цитирует Лизану Pagina7.
"Главный тренер сборной Чили Хуан-Антонио Пицци не наказывает тех, кого стоило бы, и теперь вся страна рыдает из-за этого. Весь мир знает, что Видаль позволял себе напиваться. Мой племянник работает в казино Монтичелло и он как-то признался мне, что стал свидетелем драки с участием Артуро. Он ушел из казино только в 7 утра и заплатил менеджерам, чтобы они стерли записи с камер видеонаблюдения", - цитирует Лизану Pagina7.
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