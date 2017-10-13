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Сборная России может провести заграничный сбор перед ЧМ-2018

Вице-премьер РФ по вопросам спорта и президент РФС Виталий Мутко рассказал о подготовке сборной России к ЧМ-2018.

"Система подготовки, скорее всего, будет взята из опыта Кубка конфедераций, а потом в положенные сроки вернемся [в Россию]", - цитирует Мутко ТАСС.

Сборная готовилась к Кубку конфедераций 2017 года в австрийском Нойштифте, сбор длился с 26 мая по 3 июня.
Теги: Сборная России
Сегодня, 21:10
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(1)
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а че Крым,который наш?и Сочи?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№3 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:28) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
прямо фантастика а не новость )
Регистрация: 26.07.2014
№2 Написал: Кристоф (Сегодня, 21:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ММВ
Это вершина идиотизма

+++
Регистрация: 16.08.2008
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 21:13) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это вершина идиотизма


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
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