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Кубок ЧМ-2018 выставлен на главной площади Калининграда

Жители и гости Калининграда получили возможность увидеть кубок мира и сделать с ним фотографии, главный трофей футбольного чемпионата мира выставлен на центральной площади города, рассказали в "Дирекции Калининград 2018".

"Кубок чемпионата мира размещен на площади Победы в специальном шатре. Все желающие могут не только увидеть главный трофей мирового первенства, но и сделать с ним селфи", - рассказал ТАСС представитель дирекции Артем Дембовецкий. Он добавил, что желающих прикоснуться к кубку очень много, несмотря на дождливую погоду.

Кубок прибыл в Калининград на три дня в рамках мирового тура. В пятницу он был представлен на торжественной церемонии в областном Драматическом театре. В рамках калининградской части мирового тура кубка мира в городе в воскресенье пройдет матч, в котором в смешанных командах примут участие дети с ограниченными возможностями и ветераны калининградского футбольного клуба "Балтика", представители региональных и городских властей, депутаты областной думы. Кубок будет установлен на площадке, где пройдет игра.
Сегодня, 00:06
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