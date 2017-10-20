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Помощник президента России посетил стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Помощник президента РФ Игорь Левитин посетил екатеринбургский стадион ЧМ-2018 и провел совещание на тему подготовки Свердловской области к мировому первенству, сообщает welcome 2018.com.

После осмотра арены Игорь Левитин отметил, что строительные работы идут в соответствии с графиком. "Все будет сдано в срок, никаких рисков здесь нет", - сказал он.

К настоящему моменту на стадионе завершено устройство наружных инженерных сетей, полностью закончен монтаж крыши, установлены 26 пассажирских лифтов, установлены 14 000 зрительских кресел. Выполнены работы по обустройству футбольного поля, обустроены контрольно-пропускной пункт и павильоны досмотра всех секторов. Завершается устройство архитектурной подсветки, благоустройство территории, установка табло и реставрация исторических частей – скульптур, ограждения спорткомплекса и здания касс.
Сегодня, 20:37
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