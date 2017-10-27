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В Ростове на стадионе ЧМ-2018 установлено более 30% кресел

Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш рассказал о ходе работ на строящейся к ЧМ-2018 "Ростов-Арене".

"Внутри здания завершается монтаж подвесных потолков, укладка керамической плитки, монтаж лифтов и эскалаторов, установка дверей, монтаж витражей и оконных блоков. Установлено 13365 зрительских кресел – это более 30% от общего числа", - цитирует Сидаша Sportbox со ссылкой на официальный сайт Правительства Ростовской области.

Строительная готовность «Ростов-Арены» – 90%. Окончательный срок завершения работ по контракту – 25 декабря 2017 года.
Сегодня, 21:33
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