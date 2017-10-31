К ЧМ-2018 в гостиницах Москвы забронировали 60% номеров

Футбольными болельщиками, а также для официальных делегаций ФИФА к чемпионату мира — 2018 в отелях Москвы забронировано более 40 тысяч номеров.Это около 60 процентов от общего номерного фонда гостиниц столицы, который насчитывает более 67 тысяч номеров. Активное бронирование мест футбольными болельщиками для проживания на время мундиаля (он пройдет в России с 14 июня по 15 июля. — Прим.) началось в сентябре, когда на сайте ФИФА открылась продажа билетов на матчи."Чаще всего футбольные болельщики бронируют недорогие отели. В центре столицы практически не осталось незарезервированных недорогих мини-отелей и хостелов на время матчей ЧМ-2018. Многие такие номера не только забронированы, но и уже оплачены", — рассказал руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.Комнаты в гостиницах резервируют болельщики из различных стран — участниц чемпионата мира по футболу ФИФА — 2018, таких как Бразилия, Англия, Франция, Мексика, и Португалия. Активнее всех на сегодняшний день бронируют гостиничные номера туристы из США, несмотря на то что их сборная не примет участия в грядущем турнире. В числе лидеров туристы из Китая, чья сборная также не приедет в Россию.