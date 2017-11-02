Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграет "Зенит" с "Русенборгом"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Свыше 400 человек увидели кубок ЧМ-2018 в Саратовском госуниверситете

Более 400 студентов, преподавателей, а также гостей Саратовского госуниверситета (СГУ) имени Н.Г.Чернышевского в четверг одними из первых смогли увидеть и сфотографироваться с кубком чемпионата мира по футболу, который накануне прибыл в Саратов, сообщили "РИА Новости" в центре СМИ вуза.

"Саратовский университет стал единственным вузом региона, в котором прошла акция. Чтобы увидеть кубок чемпионата мира по футболу своими глазами, в актовом зале XII корпуса СГУ собралось более 400 студентов и преподавателей университета, студентов других вузов, жителей города. Все желающие могли сфотографироваться с легендарным символом турнира", - сказал собеседник агентства.
Сегодня, 17:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.