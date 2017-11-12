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Сборная России в матче с аргентинцами выдала самый низкий показатель процента владения мячом за год

Сборная России в товарищеском матче уступила Аргентине (0:1).

По данным InStat, в этой игре сборная России владела мячом лишь 28% игрового времени. Это самый низкий показатель за последний год, до этого худшим был матч с Бельгией (34%).

Также в игре с Аргентиной команда отдала меньше всего передач (323) при среднем показателе в 464.

За весь матч россияне не отдали ни одной точной острой передачи (5/0) и поставили антирекорд в сравнении матчей прошедшего года по числу ударов по воротам (4).

Sports.ru
Сегодня, 10:05
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№1 Написал: casabl (Сегодня, 10:41) #
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СБОРНАЯ РОССИИ В МАТЧЕ С АРГЕНТИНЦАМИ ВЫДАЛА САМЫЙ НИЗКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОЦЕНТА ВЛАДЕНИЯ МЯЧОМ ЗА ГОД
Для того, чтобы владеть мячом, надо уметь играть в футбол. И не бздеть . Но , это удел сильных.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
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