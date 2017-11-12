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Валерий Кечинов: у сборной еще очень много работы, если мы не хотим выглядеть мальчиками для битья

Бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов поделился впечатлениями от товарищеского матча с Аргентиной.

"Я предполагал, что Аргентина завладеет мячом и будет действовать первым номером. Наши ребята попытались на первых минутах попрессинговать соперника, но ничего путевого из этого не вышло. Понятно, что Аргентина сильнее, чем наша сборная и если бы она включила все сто процентов – счет был бы ни 0:1, а 0:2 или 0:3. Было видно, что соперники играют не на пределе своих возможностей, а про наших ребят я не могу такого сказать. Такой у нас сейчас уровень, к сожалению. У нас еще очень много работы, если мы не хотим выглядеть мальчиками для битья. Причем во всех линиях. Мы нормально выглядели в обороне, но все равно я насчитал три момента в первом тайме, в которых Акинфеев выручил нашу команду, - цитирует Кечинова "Евро-футбол.ру".
Теги: Кечинов Сборная России Сборная Аргентины
Сегодня, 15:36
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