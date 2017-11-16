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Сергей Карасев, скорее всего, не будет судить матчи ЧМ-2018

Завтра в Цюрихе пройдет заседание судейского комитета ФИФА, на котором определится список арбитров, претендующих на судейство матчей чемпионата мира-2018.

Скорее всего, он окажется максимально близким к окончательному варианту, сообщает "Спорт-Экспресс".

От Европы в него войдут девять рефери. Почти наверняка шанс поехать в Россию получат Джюнейт Чакыр (Турция), Бьерн Кайперс (Голландия), Феликс Брих (Германия), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Шимон Марчиняк (Польша), Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания), Дамир Скомина (Словения) и Йонас Эрикссон (Швеция).

А вот российский судья Сергей Карасев в лучшем случае попадет в число запасных. Либо Массимо Бузакка и Пьерлуиджи Коллина, отвечающие в ФИФА за вопросы судейства, используют его в качестве видеоарбитра, если эксперимент с видеоповторами продолжится и на мировом первенстве.
Отсутствие Карасева в числе главных кандидатов связано с качеством его работы в международных матчах в этом году, в которых он допускал ошибки.
Теги: Карасев
Вчера, 23:04
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№3 Написал: FanAttack Москва (Вчера, 23:13) #
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online

Цитата: CHUCK NORRISS
Джанлука Рокки (Италия
На ..й его! Надо протесты устроить,чтобы этого пи1ора не допустили !!!

Запретить въезд в страну за русофобию тогда и на ЧМ не попадет.
Регистрация: 4.05.2014
№2 Написал: Frankenstein (Вчера, 23:13) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
только цска,гинер последние портки заложил под это дело))
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: CHUCK NORRISS Россия (Вчера, 23:08) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Джанлука Рокки (Италия
На ..й его! Надо протесты устроить,чтобы этого пи1ора не допустили !!!
Регистрация: 21.08.2014
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