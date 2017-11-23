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Совет Федерации: на ЧМ-2018 будет осуществлена атака со стороны США

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал, что США хотят сорвать ЧМ-2018.

"В комиссию поступили заслуживающие доверия документальные сведения о том, что американские правительственные чиновники прямо ориентируют своих европейских коллег максимально использовать спортивную тематику для дискредитации России в 2018 году.

У нас есть основания считать, что будет осуществлена атака на чемпионат мира по футболу, который должен пройти у нас в стране. Нам тоже придется принимать ответные меры", - цитирует Климова "Р-Спорт".
Сегодня, 19:45
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№17 Написал: Magmus Домодедово (Сегодня, 20:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Tokio581

Цитата: Вася Поткин
Цитата: RoboGeo
ты дурачок по ходу,
Говорит мне дебилойд, который жрет помои из телевизора.
Цитата: RoboGeo
, штаты всю свою историю воюют на чужих территориях
Прям как мы взяли устроили войну на Украине. на карту глянь, упырь тупой. Мы самая большая страна в мире. Повоевали побольше каких-то штатов. Это вообще не играет никакой роли. Главный враг он в кремле. Воровской коррумпированный режим крысы, которая захватила власть. Из-за которой большинство населения страны живет в полной жопе.

А до этого режима жили просто ох...но

да не нужно вспоминать как "до этого", - есть сейчас... и сейчас у нас уровень коррупции зашкаливает...

Цитата: bobovzenit
Цитата: Вася Поткин
Пускай тварь отдаст уже власть этот больной на голову ублюдок
Кому???

Назови достойных, а то пи-шь а бы что.

а откуда взяться достойным, если вся власть в одних руках и распределяется только между приближенных...

я так-то не против царей, но надо уже как-то порядок начинать наводить... а пока что на это ни намёка даже(((


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даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008
№16 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 20:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вася Поткин)))) дебилоид, заминусил мне уже триста, давай еще мудила, свой камент удалил и херней маешься пидо р))))


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016
№15 Написал: Lindr 52 Татарстан (Сегодня, 20:37) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Вася Поткин,
Кого ты видишь будущим президентом?
Регистрация: 23.11.2017
№14 Написал: Br.Li (Сегодня, 20:35) #
  • -1
  •  (3)
online

Отрабатывающие деньги тролли,а вернее не вы а те,кто вам дает деньги за вашу мерзкую работу,обращаюсь к вАМ:-Как вЫ не понимаете,чем больше эти дебилы будут говорить,тем больше будут вАС ненавидеть и любить власть!Заткнулись бы уже нахpен!!!
Регистрация: 21.08.2014
№13 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 20:27) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Вася Поткин
Пропаганда превратила вас в биомассу.

Дочь офицера,а ты здесь чем занимаешься? Не пропагандой ли случайно? laughing Называешь всех зомбированными,вот только ты на зомбированного гораздо больше похож,разводя свою ересь на футбольном сайте.
Регистрация: 1.12.2014
№12 Написал: FC CSKA (Сегодня, 20:26) #
  • -4
  •  (12)
online

Цитата: Вася Поткин
Цитата: tiki
а только и делаете что жалуетесь на свою зп и на курортах тусуете

Да, да.. я на курортах тусуюсь на свою зарплату 16 тыс рублей . 266 долларов. Писец мы сверхдержава )) Каждый год отдыхаю в Монако. Блин скажи какому то американцу что в России люди зарабатывают 266 долларов в месяц. Вот он ржать будет. Тем более у меня не самая маленькая зарплата.

ты отдыхаеш в урюпинске или под Одессой, не физди , каклячкая прости ..босподи.. туткка

error
Регистрация: 23.11.2017
№11 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 20:20) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Вася Поткин
Да, да.. я на курортах тусуюсь на свою зарплату 16 тыс рублей . 266 долларов. Писец мы сверхдержава )) Каждый год отдыхаю в Монако. Блин скажи какому то американку что в России люди зарабатывают 266 долларов в месяц. Вот он ржать будет. Тем более у меня не самая маленькая зарплата.

Потный,что ты здесь всё жалуешься - вали на политические сайты,ну или хотя бы на улицу митинговать с транспарантом.Мне здесь не упёрлось постоянно твою политоту читать,я захожу узнать футбольные новости.
Регистрация: 1.12.2014
№10 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 20:19) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Вася Поткин
Пускай тварь отдаст уже власть этот больной на голову ублюдок

Кому???Назови достойных, а то пи-шь а бы что.
Регистрация: 26.10.2016
№9 Написал: Русич Асгард (Сегодня, 20:17) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Вася Поткин
Цитата: Tokio581
А до этого режима жили просто ох...но

Это не оправдывает Путина. Он уже достаточно был у власти.. Итоги плачевные. Пускай тварь отдаст уже власть этот больной на голову ублюдок

Пшел отсюда тварина!
Регистрация: 15.08.2013
№8 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 20:13) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Совет федерации только проснулся? Атака уже давным-давно идет.
Бриты, как после нокдауна, после проигрыша на выборах, с полгодика головой потрясли и поперли в атаку.
Регистрация: 3.06.2014
№7 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 20:08) #
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Вася Поткин
Цитата: Tokio581
А до этого режима жили просто ох...но

Это не оправдывает Путина. Он уже достаточно был у власти.. Итоги плачевные. Пускай тварь отдаст уже власть этот больной на голову ублюдок

да задрали вы уже, свалите на свои хохлосайты и надрачивайте там, ты и гриша - два больных на голову ублюдка. Итоги такие - страна жива, благосостояние поднялось в несколько раз, развитие в динимаке, а на твоей Ураине войну устроила не Россия, а ваша сраная хунта после госпереворота. Пшел нах.
Регистрация: 12.06.2016
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:07) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
лучше бы работали и не давали поводов для всего этого, а только и делаете что жалуетесь на свою зп и на курортах тусуете


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: Br.Li (Сегодня, 20:06) #
  • 0
  •  (8)
online

Сша не понимают,что такое ЧМ по футболу! Какое оно значение имеет для всего мира! Поэтому они пренебрежительно называют футбол -"соккером"!Но они,наверное,и другое не понимают.Если Сша сорвут ЧМ,то весь мир ополчится против них!
Регистрация: 21.08.2014
№4 Написал: Tokio581 (Сегодня, 20:03) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Вася Поткин
Цитата: RoboGeo
ты дурачок по ходу,

Говорит мне дебилойд, который жрет помои из телевизора.
Цитата: RoboGeo
, штаты всю свою историю воюют на чужих территориях

Прям как мы взяли устроили войну на Украине. на карту глянь, упырь тупой. Мы самая большая страна в мире. Повоевали побольше каких-то штатов. Это вообще не играет никакой роли. Главный враг он в кремле. Воровской коррумпированный режим крысы, которая захватила власть. Из-за которой большинство населения страны живет в полной жопе.

А до этого режима жили просто ох...но
Регистрация: 18.04.2016
№3 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 19:58) #
  • +3
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Вася Поткин
Дискредитировать ЧМ по футболу может только блядский воровский режим Путина. Заколе бали пугать нас американцами, пока сами под шумок воруют миллиарды, твари

ты дурачок по ходу, штаты всю свою историю воюют на чужих территориях и наживаются на чужих несчастьях, у них на земле никогда не было войны, кроме гражданской и то давно, они не знают, что такое, когда нападают на родину, убивают народ. Им этого не понять, у них счетчики баксов в глазах, они не супердержава, а суперэгопаразит


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016
№2 Написал: GPS (Сегодня, 19:57) #
  • 0
  •  (10)

Всех хакеров из отпусков отозвать. Валить эту тему и троллить нещадно!!!
Регистрация: 18.02.2011
№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 19:52) #
  • +1
  •  (17)
Болеет за:
«Волга НН»
Такое возможно,так как штаты страна паразит.
Регистрация: 28.12.2012
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