Медиацентр жеребьевки финального турнира ЧМ-2018 начал свою работу

Медиацентр жеребьевки финального турнира ЧМ-2018 во вторник начал свою работу. Журналисты получили возможность поработать в самом центре страны - Кремле.Жеребьевка, которая пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, станет первым масштабным событием ЧМ после того как в середине ноября определились все 32 участника турнира.На церемонию приглашены главные тренеры команд-участниц и главы соответствующих национальных футбольных федераций, президенты Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Джанни Инфантино и Александар Чеферин соответственно; ведущими назначены бывший английский футболист Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная. В церемонии примут участие такие футболисты, как Никита Симонян, аргентинец Диего Марадона, итальянец Фабио Каннаваро, француз Лоран Блан, англичанин Гордон Бэнкс, бразилец Кафу, испанец Карлес Пуйоль, уругваец Диего Форлан и немец Мирослав Клозе. Не исключено, что жеребьевку посетит президент России Владимир Путин.Медиацентр располагается на шестом этаже Кремлевского дворца. Подача заявки на аккредитацию и ее одобрение прошли заранее, а непосредственная выдача пропусков началась 24 ноября в Музее Отечественной войны 1812 года. Подробную информацию по всем мероприятиям, начиная получением визы и заканчивая работой в микст-зоне после церемонии, журналисты могли найти в гиде, опубликованном на медиаканале ФИФА. Документ даже включает небольшой разговорник русского языка.Вход в Кремль осуществляется через Спасскую башню, откуда до дворца можно дойти пешком или доехать на специальном шаттле. Для того, чтобы получить аккредитацию и добраться до рабочего места, потребовалось 25 минут; на протяжении всего пути помощь готовы оказать волонтеры.Медиацентр разделен помостом для телекамер на рабочую зону и зал для пресс-конференций. Центр оборудован информационной стойкой, специально обученные волонтеры помогают решить технические проблемы, в кафе хороший выбор, в том числе горячего, и цены не выше, чем в самых известных фастфудах.Центр будет открываться каждое утро вплоть до дня жеребьевки, для журналистов запланирована богатая программа: пройдут и рабочие семинары, и встречи с послами ФИФА и предстоящего турнира, и тур на недавно открывшийся после реконструкции стадион "Лужники", на котором пройдут матч-открытие и финал, и приветственный ужин. Журналисты получат возможность познакомиться поближе с кубком мира, а также посмотреть закулисье предстоящей церемонии.