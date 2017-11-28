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Сборная России планирует готовиться к ЧМ-2018 в Австрии

Сборная России планирует провести сбор в преддверии чемпионата мира 2018 года в австрийской коммуне Нойштифт-им-Штубайталь, сообщил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

Сборная России тренировалась в Нойштифте-им-Штубайтле накануне Кубка конфедераций 2017 года.

"Место планируется то же. 13 мая завершится чемпионат страны, потом будет несколько дней паузы для игроков, затем два-три дня проведем на базе в Новогорске и примерно 20-21 мая вылетим в Австрию.

С соперником по игре в Европе определимся после 1 декабря - главный тренер сборной, которая изъявила желание с нами сыграть, хочет дождаться жеребьевки", - цитирует Черчесова ТАСС.
Теги: Сборная России
Сегодня, 20:45
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(1)
№3 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 20:59) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
С хера ли такие выкидоны?

Усатый других стран не знает больше


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№2 Написал: Kostik (Сегодня, 20:52) #
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Уютный климат Австрии лучше приближен к российским условиям))
Регистрация: 20.03.2008
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:50) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
С хера ли такие выкидоны?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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