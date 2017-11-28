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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сборная России планирует готовиться к ЧМ-2018 в Австрии
Сборная России планирует провести сбор в преддверии чемпионата мира 2018 года в австрийской коммуне Нойштифт-им-Штубайталь, сообщил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.
Сборная России тренировалась в Нойштифте-им-Штубайтле накануне Кубка конфедераций 2017 года.
"Место планируется то же. 13 мая завершится чемпионат страны, потом будет несколько дней паузы для игроков, затем два-три дня проведем на базе в Новогорске и примерно 20-21 мая вылетим в Австрию.
С соперником по игре в Европе определимся после 1 декабря - главный тренер сборной, которая изъявила желание с нами сыграть, хочет дождаться жеребьевки", - цитирует Черчесова ТАСС.
Сборная России тренировалась в Нойштифте-им-Штубайтле накануне Кубка конфедераций 2017 года.
"Место планируется то же. 13 мая завершится чемпионат страны, потом будет несколько дней паузы для игроков, затем два-три дня проведем на базе в Новогорске и примерно 20-21 мая вылетим в Австрию.
С соперником по игре в Европе определимся после 1 декабря - главный тренер сборной, которая изъявила желание с нами сыграть, хочет дождаться жеребьевки", - цитирует Черчесова ТАСС.
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