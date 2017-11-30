Россию не допустят до допинг-тестирования на ЧМ-2018

Россия не будет заниматься допинг-тестированием на чемпионате мира-2018, сообщает The Telegraph со ссылкой на главу медицинской службы ФИФА Мишеля Д'Хуга.По его словам, ФИФА хочет провести тестирование максимально прозрачно и без участия лиц, которые находятся под подозрением в допинговых манипуляций.Напомним, что в 2015 году ВАДА временно лишило РУСАДА аккредитации на основании отчета комиссии МОК под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. 16 ноября 2017 года отстранение РУСАДА было продлено.