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Россию не допустят до допинг-тестирования на ЧМ-2018

Россия не будет заниматься допинг-тестированием на чемпионате мира-2018, сообщает The Telegraph со ссылкой на главу медицинской службы ФИФА Мишеля Д'Хуга.

По его словам, ФИФА хочет провести тестирование максимально прозрачно и без участия лиц, которые находятся под подозрением в допинговых манипуляций.

Напомним, что в 2015 году ВАДА временно лишило РУСАДА аккредитации на основании отчета комиссии МОК под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. 16 ноября 2017 года отстранение РУСАДА было продлено.

"Спорт-Экспресс"
Вчера, 23:30
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№4 Написал: Бодун Улус Джучи (Сегодня, 00:29) #
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online

Цитата: grisha
Это правильно

а вот ты прыщи неправильно салом мажешь. без щеневмерлы не поможет.
Регистрация: 18.11.2017
№3 Написал: gesha978 Москва (Сегодня, 00:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
91800bsp,
на то и расчет. если наши кого из неприкасаемых выбьют, все пробирки у них. шапито, блин!
Регистрация: 8.11.2013
№2 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 00:19) #
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Стоять. Так вы тогда сможете говорить,что наши футболисты хронические наркоманы и алкаши,а мы и рта раскрыть не сможем,потому что ни результатов,ни допуска к пробам не будет. Нашим надо обязательно брать дублирующие пробы. Желательно,прилюдно. Чтоб нас зря не обвиняли


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№1 Написал: grisha (Сегодня, 00:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это правильно - нельзя бандитов подпускать к честным людям
Регистрация: 19.04.2017
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