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Вениамин Кондратьев: рассчитываем, что Краснодарский край выберут для базирования сильнейшие сборные

Кубань для своего базирования на ЧМ-2018 выберут сильнейшие сборные, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Начиная с сегодняшнего дня у команд-участниц чемпионата мира есть в запасе два месяца для окончательного выбора баз. Безусловно, мы рассчитываем, что наш край для своего базирования выберут сильнейшие футбольные сборные мира.

Отмечу, что у Краснодарского края уже наработан достаточный опыт в организации глобальных международных событий. И недавний Кубок конфедераций стал своеобразной тренировкой. Мы понимаем, что к нам приедут спортсмены, болельщики и гости со всего мира. И на первом месте, конечно, стоят вопросы безопасности", - цитирует Кондратьева "Р-Спорт".
Сегодня, 01:18
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