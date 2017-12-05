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Павел Колобков: я уверен в волонтерах ЧМ-2018

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что он уверен в волонтерах, которые будут задействованы во время ЧМ-2018.

"На каждом большом событии, соревновании волонтерам выделяется одно из важнейших мест. Именно они создают крупный спортивный праздник, от их знаний и дружелюбия зависит качество и атмосфера всего мероприятия, и у меня есть только положительные эмоции, связанные с работой волонтеров. В наших волонтерах я, конечно, уверен, они себя зарекомендовали на Кубке конфедераций. Это те люди, которые сами приходят, проходят серьезный конкурс, поэтому как не быть уверенным в людях, которые сами этого искренне хотят, им можно доверять.

Мы всегда были пионерами спортивного волонтерского движения. Еще в 2013 году были созданы волонтерские центры для работы на Универсиаде, затем были Олимпийские игры, чемпионат мира по легкой атлетике, а сейчас готовимся к чемпионату мира по футболу. Ребята готовятся уже больше года, получают большой опыт и базу для дальнейшей жизни", - цитирует Колобкова ТАСС.
Сегодня, 17:30
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