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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Павел Колобков: я уверен в волонтерах ЧМ-2018
Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что он уверен в волонтерах, которые будут задействованы во время ЧМ-2018.
"На каждом большом событии, соревновании волонтерам выделяется одно из важнейших мест. Именно они создают крупный спортивный праздник, от их знаний и дружелюбия зависит качество и атмосфера всего мероприятия, и у меня есть только положительные эмоции, связанные с работой волонтеров. В наших волонтерах я, конечно, уверен, они себя зарекомендовали на Кубке конфедераций. Это те люди, которые сами приходят, проходят серьезный конкурс, поэтому как не быть уверенным в людях, которые сами этого искренне хотят, им можно доверять.
Мы всегда были пионерами спортивного волонтерского движения. Еще в 2013 году были созданы волонтерские центры для работы на Универсиаде, затем были Олимпийские игры, чемпионат мира по легкой атлетике, а сейчас готовимся к чемпионату мира по футболу. Ребята готовятся уже больше года, получают большой опыт и базу для дальнейшей жизни", - цитирует Колобкова ТАСС.
"На каждом большом событии, соревновании волонтерам выделяется одно из важнейших мест. Именно они создают крупный спортивный праздник, от их знаний и дружелюбия зависит качество и атмосфера всего мероприятия, и у меня есть только положительные эмоции, связанные с работой волонтеров. В наших волонтерах я, конечно, уверен, они себя зарекомендовали на Кубке конфедераций. Это те люди, которые сами приходят, проходят серьезный конкурс, поэтому как не быть уверенным в людях, которые сами этого искренне хотят, им можно доверять.
Мы всегда были пионерами спортивного волонтерского движения. Еще в 2013 году были созданы волонтерские центры для работы на Универсиаде, затем были Олимпийские игры, чемпионат мира по легкой атлетике, а сейчас готовимся к чемпионату мира по футболу. Ребята готовятся уже больше года, получают большой опыт и базу для дальнейшей жизни", - цитирует Колобкова ТАСС.
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