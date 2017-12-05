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Эльмир Набиуллин: если сборная России покажет свою игру на ЧМ, то выйдет из группы

Защитник "Рубина" Эльмир Набиулли рассказал о своей поездке на жеребьевку чемпионата мира-2018.

"На жеребьевку я поехал в качестве посла Чемпионата мира от Казани, как города-организатора. Было очень волнительно – такое событие, столько звезд мирового футбола в одном месте собрались! Встретил знакомых, пообщались с послами от других городов, Кириллом Панченко, например, который представлял Саранск.

Эмоций много, а главное впечатление вечера – встреча с бразильцем Роналдо, с которым я сфотографировался. Увидел его на выходе после жеребьевки и подошел.

Рад за свой город, что здесь пройдет столько крутых матчей, приедут топовые сборные. И сборной России предстоят интересные встречи. Если наша сборная подойдет к турниру в хорошей форме и покажет свою игру, то выйдет из группы", - цитирует Набиуллина официальный сайт "Рубина".
Теги: Набиуллин Сборная России
Сегодня, 21:20
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