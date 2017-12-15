Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:29
Александр Бубнов: сомневаюсь, что ЦСКА с его проблемами удастся вклиниться в борьбу за титул (1)
Александр Бубнов: сомневаюсь, что ЦСКА с его проблемами удастся вклиниться в борьбу за титул (1)
18:33
ПАО "Россети" не получало разрешение от правительства РФ для участия в сделке по ПФК ЦСКА (15)
ПАО "Россети" не получало разрешение от правительства РФ для участия в сделке по ПФК ЦСКА (15)
16:09
Василий Уткин: Федуну поздно рассказали стишок со словами "стою на асфальте я, в лыжи обутый" (17)
Василий Уткин: Федуну поздно рассказали стишок со словами "стою на асфальте я, в лыжи обутый" (17)
15:29
Диего Марадона: играй я сейчас, у меня было бы больше "Золотых мячей", чем у Роналду и Месси (13)
Диего Марадона: играй я сейчас, у меня было бы больше "Золотых мячей", чем у Роналду и Месси (13)
13:59
Детский тренер Зобнина: в "Спартаке" нам сказали: "Нет, этот парень слабый, нам не подходит" (9)
Детский тренер Зобнина: в "Спартаке" нам сказали: "Нет, этот парень слабый, нам не подходит" (9)
13:27
Федор Кудряшов: все 140 миллионов футбольных специалистов говорят, что мы должны выходить из группы (14)
Федор Кудряшов: все 140 миллионов футбольных специалистов говорят, что мы должны выходить из группы (14)
"Балтика" сыграет с "Шальке" в матче открытия стадиона в Калининграде
Заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов сообщил, что стадион в Калининграде к ЧМ-2018 будет открыт матчем с клубом немецкой бундеслиги.
Как сообщает "Клопс.Ru", соперником местной "Балтики" в матче открытия новой арены станет "Шальке".
"Действительно, ведем переговоры с немецким клубом. Сейчас они смотрят свои графики. Предварительная договоренность есть. Нам хочется, чтобы калининградцы насладились игрой с именитой командой", – отметил Рольбинов.
Как сообщает "Клопс.Ru", соперником местной "Балтики" в матче открытия новой арены станет "Шальке".
"Действительно, ведем переговоры с немецким клубом. Сейчас они смотрят свои графики. Предварительная договоренность есть. Нам хочется, чтобы калининградцы насладились игрой с именитой командой", – отметил Рольбинов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.