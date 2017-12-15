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"Балтика" сыграет с "Шальке" в матче открытия стадиона в Калининграде

Заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов сообщил, что стадион в Калининграде к ЧМ-2018 будет открыт матчем с клубом немецкой бундеслиги.

Как сообщает "Клопс.Ru", соперником местной "Балтики" в матче открытия новой арены станет "Шальке".

"Действительно, ведем переговоры с немецким клубом. Сейчас они смотрят свои графики. Предварительная договоренность есть. Нам хочется, чтобы калининградцы насладились игрой с именитой командой", – отметил Рольбинов.
Теги: Балтика Шальке
Сегодня, 21:40
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№2 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 22:39) #
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Ждемс!
Регистрация: 5.05.2009
№1 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 22:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Отличный выбор.


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Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
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