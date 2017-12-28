Федеральная антимонопольная служба не видит признаков сговора по ценам на авиабилеты во время ЧМ-2018

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока не наблюдает признаков сговора по ценам на авиабилеты в города, где пройдут матчи чемпионата мира в 2018 году.В среду председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что направил запрос в адрес ФАС и Минтранса в связи с появившейся в СМИ информацией о многократном завышении цен на авиаперелеты между городами, в которых пройдут матчи чемпионата.По его словам, "необходимо заблаговременно принять все возможные меры для обеспечения комфортного пребывания спортсменов и болельщиков в период проведения предстоящего чемпионата мира по футболу"."В ФАС России на рассмотрении находятся три обращения касательно авиабилетов по направлениям ЧМ-2018. Мы внимательно изучим все обстоятельства и применим меры антимонопольного реагирования. Маршруты в города, где будут проводиться матчи, являются конкурентными, и признаков сговора по ним ФАС пока не наблюдает", - сообщили на это в ФАС.