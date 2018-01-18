Михаил Дегтярев: стоимость стадионов ЧМ-2018 абсолютно адекватна среднемировым параметрам

Стоимость стадионов, строящихся в России к чемпионату мира по футболу 2018 года, абсолютно адекватна среднемировым параметрам, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.В настоящее время завершается процесс прохождения скорректированных проектов новых футбольных стадионов к ЧМ-2018 через ФАУ "Главгосэкспертиза России". Эксперты ведомства дают окончательную оценку технической и финансовой части проектной документации."Если говорить о стоимости, то она абсолютно адекватна среднемировым параметрам с учетом климатических зон и трудового, строительного, противопожарного законодательства, требования которых в России очень строгие, - подчеркнул Дегтярев. - Из-за этого наши объекты всегда дороже на 15-20 процентов, чем стадионы, которые строились в Европе или, например, в Южной Африке к чемпионату мира 2010 года"."Наши стадионы будут лучшими в мире, все они построены по современным технологиям, - продолжил Дегтярев. - Самарский стадион немного отстает, но строители очень быстро нагоняют график и объект будет сдан в срок. Самарцы переживают за свой стадион, весь город выучил слово "раскружаливание". Оно уже давно окончено".По данным компании "Спорт-Инжиниринг", которая выступает заказчиком семи стадионов турнира, стоимость одного зрительского места на российских стадионах дешевле, чем на недавно построенных европейских аренах. "Так, на стадионе "Эмирэйтс" в Лондоне этот показатель составляет около €7,3 тыс., на "Френдз Арене" в Стокгольме - €8,4 тыс., во французском Лилле - почти €6,5 тыс.. А, например, в Волгограде и Нижнем Новгороде - примерно €5,3 тыс., в Ростове-на-Дону - €5,8 тыс., в Самаре - €5,7 тыс., а в Саранске и Екатеринбурге - около €5 тыс.", - сообщил ТАСС руководитель компании Алексей Милованов, отметив, что высокая стоимость одного места в Калининграде (€7,2 тыс.) объясняется большим объемом земляных и гидротехнических работ на болотистом острове.Милованов также сказал, что в России, в отличие от Европы, стоимость стадионов и, следовательно, каждого зрительского места считается вместе с прилегающей территорией, порой до 20 га, на которой расположены объекты безопасности, различные сервисные и технические сооружения. При этом сами требования к режиму безопасности на наших стадионах многократно выросли по сравнению с прошлым десятилетием, когда в основном строились современные стадионы Европы.Дегтярев подчеркнул, что грамотное использование наследия чемпионата мира является одной из главных задач. "С объектами инфраструктуры все понятно. Аэропорты, вокзалы, дороги и развязки будут и так служить людям десятилетиями. Стадионы тоже будут загружены: на каждом из них будет выступать домашняя команда по футболу, будут проводиться крупные спортивные и развлекательные мероприятия", - сказал он, подчеркнув, что загрузка сочинских олимпийских объектов оказалась самой высокая в мире за 100 лет проведения Олимпиад.