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20 тысяч болельщиков сборной Франции посетят Казань на ЧМ-2018

Около 20 тысяч болельщиков сборной Франции планируют приехать в Казань, чтобы поддержать свою команду на матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 со сборной Австралии. Об этом сообщила чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Сильви Берманн.

"Казань для французов — особенный город, который наполнен богатой культурой, тесно переплетённой с тем же Парижем. И, конечно, повышенный интерес вызывает грядущий чемпионат мира по футболу, так как 16 июня сборная Франции сыграет в столице Татарстана свой первый матч на турнире. 20 тысяч французских болельщиков планируют приехать в Казань", — цитирует Берманна Welcome2018.com.
Вчера, 23:27
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