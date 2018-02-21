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Тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 в Самаре пройдет 28 апреля

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подтвердил, что тестовый матч на стадионе в Самаре, который возводится к чемпионату мира 2018 года, пройдет ориентировочно 28 апреля.

"Тестовый матч на стадионе в Самаре ориентировочно пройдет 28 апреля", - цитирует Мутко РИА Новости.
Вчера, 23:33
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