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Дмитрий Черышев: Денис полностью восстановился от травмы

Полузащитник испанского "Вильярреала" и сборной России Денис Черышев полностью восстановился от травмы, сообщил отец футболиста Дмитрий Черышев.

"Очень приятно, что тренеры сборной обратили внимание на Дениса. Он полностью восстановился после травмы – сейчас у него все хорошо. Мы все рады, что он попал в список на два таких важных матча, как игры против Бразилии и Франции. Будем держать кулачки, чтобы у Дениса все получилось и он попал на ЧМ-2018. Все зависит от тренеров и от него самого", - цитирует Черышева-старшего "Р-Спорт".
Теги: Черышев Вильярреал Сборная России
Сегодня, 21:13
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