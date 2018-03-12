Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:02
Анатолий Бышовец: вызов Габулова в сборную? Его опыт необходим в том числе и в работе с вратарями (1)
Анатолий Бышовец: вызов Габулова в сборную? Его опыт необходим в том числе и в работе с вратарями (1)
17:00
Денисова и Дзюбы по-прежнему не хватает. Черчесов огласил заявку сборной России на ближайшие игры (2)
Денисова и Дзюбы по-прежнему не хватает. Черчесов огласил заявку сборной России на ближайшие игры (2)
Дмитрий Черышев: Денис полностью восстановился от травмы
Полузащитник испанского "Вильярреала" и сборной России Денис Черышев полностью восстановился от травмы, сообщил отец футболиста Дмитрий Черышев.
"Очень приятно, что тренеры сборной обратили внимание на Дениса. Он полностью восстановился после травмы – сейчас у него все хорошо. Мы все рады, что он попал в список на два таких важных матча, как игры против Бразилии и Франции. Будем держать кулачки, чтобы у Дениса все получилось и он попал на ЧМ-2018. Все зависит от тренеров и от него самого", - цитирует Черышева-старшего "Р-Спорт".
"Очень приятно, что тренеры сборной обратили внимание на Дениса. Он полностью восстановился после травмы – сейчас у него все хорошо. Мы все рады, что он попал в список на два таких важных матча, как игры против Бразилии и Франции. Будем держать кулачки, чтобы у Дениса все получилось и он попал на ЧМ-2018. Все зависит от тренеров и от него самого", - цитирует Черышева-старшего "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.