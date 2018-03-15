Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

AS: ФИФА паникует в связи с появлением призывов бойкотировать чемпионат мира

Испанские СМИ выразили мнение, что руководство Международной федерации футбола (ФИФА) находится в панике после призыва правительства Великобритании отказаться от визита в Россию на чемпионат мира 2018 года.

По информации издания AS, чиновники ФИФА искусственно показывают свое спокойствие.

"ФИФА находится в состоянии паники в связи с появлением призывов бойкотировать чемпионат мира. Публично организация продолжает сохранять молчание, однако высокопоставленные чиновники ФИФА осознают, что после отравления Сергея Скрипаля напряженность достигла критической точки. Нет никаких признаков, что она ослабнет. Все выглядит так, что будет только хуже. А это ставит под угрозу ЧМ-2018", — говорится в материале.

"Газета.ру"
Сегодня, 01:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 02:04) #
  • 0
  •  (0)

Насильно мил не будешь.. если мировые фашисты чего -то хотят, они будут исподтишка провоцировать. Не хотят ехать, пусть не едут. Впервые у наших появится шанс взять ЧМ)) В истории останется результат, остальное как -то по -барабану.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 01:13) #
  • +1
  •  (1)

После ЧМ по футболу России больше не дадут больших турниров во всех видах спорта, просто Запад и дальше будет всячески устраивать различные провокации и т.д. Руководители МОК и других организаций просто не захотят иметь проблемы.. Спорт это деньги и политика сейчас, к сожалению.. Так что хорошего ждать не приходится.


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№1 Написал: Campos Москва (Сегодня, 01:09) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Не надо ля-ля, клоуны!
Регистрация: 26.12.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.