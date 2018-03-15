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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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AS: ФИФА паникует в связи с появлением призывов бойкотировать чемпионат мира
Испанские СМИ выразили мнение, что руководство Международной федерации футбола (ФИФА) находится в панике после призыва правительства Великобритании отказаться от визита в Россию на чемпионат мира 2018 года.
По информации издания AS, чиновники ФИФА искусственно показывают свое спокойствие.
"ФИФА находится в состоянии паники в связи с появлением призывов бойкотировать чемпионат мира. Публично организация продолжает сохранять молчание, однако высокопоставленные чиновники ФИФА осознают, что после отравления Сергея Скрипаля напряженность достигла критической точки. Нет никаких признаков, что она ослабнет. Все выглядит так, что будет только хуже. А это ставит под угрозу ЧМ-2018", — говорится в материале.
"Газета.ру"
По информации издания AS, чиновники ФИФА искусственно показывают свое спокойствие.
"ФИФА находится в состоянии паники в связи с появлением призывов бойкотировать чемпионат мира. Публично организация продолжает сохранять молчание, однако высокопоставленные чиновники ФИФА осознают, что после отравления Сергея Скрипаля напряженность достигла критической точки. Нет никаких признаков, что она ослабнет. Все выглядит так, что будет только хуже. А это ставит под угрозу ЧМ-2018", — говорится в материале.
"Газета.ру"
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