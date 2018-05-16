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Элвер Рахимич: Березуцким стоит сыграть на ЧМ-2018

Бывший футболист и тренер ЦСКА босниец Элвер Рахимич прокомментировал вызов защитника Сергея Игнашевича в состав сборной России на матчи ЧМ-2018.

"Если братья Березуцкие решили не играть, то, наверное, это серьезное решение. Но я был бы рад, если бы Вася и Леша последовали за Игнашевичем. Им стоит сыграть на домашнем чемпионате мира. Время, чтобы передумать, еще есть.

Я уже лет 10 слышу, что они играют на последнем издыхании! И ничего! ЦСКА продолжает показывать стабильные результаты в России и Европе в первую очередь благодаря надежной защите. Возраст для футболиста – не помеха. Главное – желание, спортивная злость. А с этими качествами у моих бывших одноклубников полный порядок", - цитирует Рахимича "Советский спорт".
Теги: Березуцкий В. Рахимич Сборная России
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