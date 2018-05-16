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Владимир Пономарев: если Игнашевич вернулся, то, думаю что и Березуцкие согласятся. А лучше у нас никого нет

Владимир Пономарев: если Игнашевич вернулся, то, думаю что и Березуцкие согласятся. А лучше у нас никого нет Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарёв, в интервью нашему порталу несколько месяцев назад признался в том, что ранее, при встрече с Игнашевичем заявил тому, что ожидает его на домашнем Чемпионате Мира 2018 года в составе сборной России. В связи с последними событиями мы решили попросить заслуженного защитника армейцев прокомментировать решение о вызове Игнашевича в сборную

- Если помните, несколько месяцев назад вы уже высказывались по поводу того, что Игнашевича необходимо вернуть в сборную. Что вы скажите теперь, когда об этом можно говорить как о свершившемся факте?

- Конечно-же, с удовольствие прокомментирую это. Я всегда утверждал, и буду и дальше об этом говорить, что игра в обороне – это очень сложная игра. И далеко не все это понимают. Даже далеко не все тренеры уделяют этой компоненте достаточное внимание. Порой, словно, считается, что достаточно поставить игрока, и он свою оборонительную функцию будет соблюдать как положено. Нет, так не бывает.

Например, мы, в предверии Чемпионата Мира 1966 года около трёх лет играли как защитники вместе – все четверо. Мы три года притирались друг к другу так, чтобы чувствовать и понимать партнёра по обороне.

И я говорил об этом ранее, и повторюсь и сейчас: на мой взгляд для того, чтобы игра в обороне у сборной России была нормальной – нужно пригласить обратно в сборную совместно и Березуцкого и Игнашевича. Хотя бы их обоих. Эта связка действительно сыграна хорошо, и они совместно будут действительно цементировать игру в центре обороны. А фланговых игроков под такой вариант мы уже подберём – это нормальное явление, и тут ничего страшного нет. А в центре обороны – это особенно сложная игра, и она требует крайнего внимания как к обстановке на поле, так и к своему партнёру по защите.

То, что Черчесов вернул Игнашевича – можно сказать что одна из задач выполнена. И на мой взгляд это положительный для нас факт. Но есть и вторая задача: с кем он там будет играть? С Кутеповым что ли? Или с «гвардейцем» Смольниковым, что руками блокирует мяч с ударов соперников в своей штрафной? (по всей видимости речь об эпизоде с Бухаровым, произошедшим в 2015 году, в матче 11-го тура чемпионата России "Зенит" – "Ростов" – прим. ред.)

- Однако Игнашевич даже далеко не все игры текущего чемпионата провёл в основном составе

- Сергей возрастной игрок. И он должен работать и готовиться по особому графику и режиму. Ему ни в коем случае не нужно со всеми тренироваться – Игнашевичу нужно готовиться к матчам индивидуально. А участвовать только в играх. Он уже весьма возрастной игрок, и его уже ничему учить не нужно. Также как не нужно его заставлять, или давать каких-то заданий. Он уже всё знает на поле сам прекрасно видит и знает. И в таком режиме он сыграет хорошо. А никого лучше на этой позиции у нас всё равно никого нет.

- Однако Березуцкие оба категорически высказались ранее, что они не вернутся в сборную России.

- Ничего страшного. Если Игнашевич согласился вернуться, то и Березуцкие, думаю, тоже согласятся.

- Предстоящий месяц – достаточный срок, чтобы Игнашевичу хорошо подготовиться к предстоящему турниру?

- Я не думаю, что ему сейчас нужно как-то усиленно тренироваться. Только выходить на игры.

- Если, к примеру, Березуцких всё-же не будет, а, например, будет «рубиновская» связка плюс Игнашевич – как, на ваш взгляд, это будет выглядеть? Будет ли такая конфигурация эффективна?

- Нет, в такой ситуации, думаю, Сергею даже и не стоит соглашаться на возвращение в сборную. Он ведь не понимает, не дышит той игрой защиты, что построена в «Рубине». У их связки совсем другая игра. В «Рубине» ведь не читают игру, а действуют по игроку. Для них игра это словно закрытая книга.

Поэтому связка Игнашевича должна обязательно присутствовать на поле. Только с Березуцким он сможет сыграть свою игру на хорошем уровне.

- Если предположить, что связка Игнашевич – Березуцкий всё-же согласится играть, смогут ли они, например, деактивировать того-же Саллаха, что сейчас очень опасен, и что будет разворачивать атаки сборной Египта против нас?

- Нужно просто кому-то персонально поручить выключить Саллаха из игры. Подумаешь тоже – очень сложное дело. Просто следовать за ним везде, и не давать ему играть. Не давать ему спокойно принимать мячи. И всё будет в лучшем виде – никакого открытия тут нет.

- Выключать из игра Саллаха должен скорее защитник, или же кто-то с позиции опорного полузащитника должен будет его "утюжить"?

- Нет, это скорее роль опорного полузащитника – мешать креативному атакующему футболисту сыграть.
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