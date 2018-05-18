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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Квинси Промес вызван в сборную Голландии на предстоящие товарищеские матчи
Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман вызвал 25 игроков на предстоящие товарищеские матчи против Словакии (31 июня) и Италии (4 июня).
Вратари: Яспер Силлессен ("Барселона", Испания), Серхио Падт ("Гронинген"), Йерун Зут (ПСВ).
Защитники: Патрик ван Анхолт ("Кристал Пэлас", Англия), Натан Аке ("Борнмут", Англия), Дэйли Блинд ("Манчестер Юнайтед", Англия), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль" (Англия), Ханс Хатебур ("Аталанта", Италия), Дарил Янмат ("Уотфорд", Англия), Теренс Конголо ("Хаддерсфилд", Англия), Маттейс де Лигт ("Аякс"), Стефан де Фрай ("Лацио", Италия).
Полузащитники: Мартен де Рон ("Аталанта" (Италия), Кевин Стротман ("Рома", Италия), Тонни Вильена ("Фейеноорд"), Джилиано Вейналдум ("Ливерпуль", Англия), Рюд Вормер ("Брюгге", Бельгия), Донни ван де Бек ("Аякс"), Дэйви Преппер ("Брайтон").
Нападающие: Райан Бабел ("Бешикташ", Турция), Стивен Бергейс ("Фейеноорд"), Эльджеро Элиа ("Истанбул", Турция), Мемфис Депай ("Лион", Франция), Квинси Промес ("Спартак", Россия), Ваут Вегхорст (АЗ).
СЭ
Вратари: Яспер Силлессен ("Барселона", Испания), Серхио Падт ("Гронинген"), Йерун Зут (ПСВ).
Защитники: Патрик ван Анхолт ("Кристал Пэлас", Англия), Натан Аке ("Борнмут", Англия), Дэйли Блинд ("Манчестер Юнайтед", Англия), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль" (Англия), Ханс Хатебур ("Аталанта", Италия), Дарил Янмат ("Уотфорд", Англия), Теренс Конголо ("Хаддерсфилд", Англия), Маттейс де Лигт ("Аякс"), Стефан де Фрай ("Лацио", Италия).
Полузащитники: Мартен де Рон ("Аталанта" (Италия), Кевин Стротман ("Рома", Италия), Тонни Вильена ("Фейеноорд"), Джилиано Вейналдум ("Ливерпуль", Англия), Рюд Вормер ("Брюгге", Бельгия), Донни ван де Бек ("Аякс"), Дэйви Преппер ("Брайтон").
Нападающие: Райан Бабел ("Бешикташ", Турция), Стивен Бергейс ("Фейеноорд"), Эльджеро Элиа ("Истанбул", Турция), Мемфис Депай ("Лион", Франция), Квинси Промес ("Спартак", Россия), Ваут Вегхорст (АЗ).
СЭ
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