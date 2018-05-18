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Виталий Мутко: я вынужден согласиться с доводами Черчесова по Денисову

Виталий Мутко: я вынужден согласиться с доводами Черчесова по Денисову Вице-премьер России по строительству Виталий Мутко ответил на вопросы журналистов после открытой тренировки сборной России, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Поговорил с командой. Самые главные слова будут перед самим чемпионатом мира. Сейчас я просто их поздравил с тем, что они получили возможность представить страну на самом важном турнире в их жизни, домашнем чемпионате мира. Поблагодарил Сергея Игнашевича, который принял решение вернуться в сборную. Сказал, что хорошая команда у нас сейчас. Есть и опытные игроки, и молодежь, которая подросла. Поблагодарил за интересный чемпионат России.

Сказал, что наша задача – вернуть доверие болельщиков. Мы должны быть всегда открыты. Попросил отрешиться от всех проблем, клубных, личных, семейных и сосредоточиться на подготовке, пройти этот сложный период. Мне команда нравится: настрой хороший, ребята классные. Надеюсь, что у нас получится и мы порадуем людей.

– Говорят, вы пытались помирить Игоря Денисова и Станислава Черчесова.

- Я Игоря знаю столько времени. Он несложный человек, хотя пытаются о нем рассказать. Это игрок высокого уровня. Вспоминаю игру с в финале Кубка УЕФА, что он там творил, высекая среднюю зону, его эти передачи, он был признан лучшим игроком. Тогда то же самое было, мне пришлось говорить с Гусом Хиддинком. Да, он характерный человек. В России талантливые люди - все с характером. А кто из нас не с характером? Есть какой-то характер - человек чего-то добивается.

Если бы я понимал, что вопрос исключительно в проблемах в отношениях, то все было бы решено, как в тот раз мы решили. Я выслушал доводы главного тренера, он объяснил почему так. Я вынужден с этими доводами соглашаться. Он видит немножко по-другому, анализирует, у него все данные всех игроков во всех играх в этом амплуа. У него другая концепция. Можно спорить, но он главный тренер, я давить не стал.
Теги: Мутко Черчесов Денисов Сборная России
Сегодня, 19:58
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(6)
№6 Написал: grisha (Сегодня, 22:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pavel 2014
Чем больше он рушит, тем выше должность! Когда это кончится! Второй Горбачев!

Горбачёв создавал - фашист уничтожает!

Цитата: pavel 2014
Кто поставил тренером сборной Черчесова? Мутко!

А Мудко - президент
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: pavel 2014 г Темрюк (Сегодня, 22:00) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Чем больше он рушит, тем выше должность! Когда это кончится! Второй Горбачев! Все думали его уберут ,а он так может и приемником Путина стать. Кто поставил тренером сборной Черчесова? Мутко!
Регистрация: 8.07.2014 [жалоба]
№4 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:56) #
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  •  (2)

Вице-премьер России по строительству
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№3 Написал: grisha (Сегодня, 20:38) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kirilloner
олень он, а не тренер. Когда наши не выйдут из группы, посмотрим что вы будите говорить о его видении и анализировании !!!!

Алень не он
Алень - та падаль, кто за 18 лет не даёт талантливым детям заниматься футболом - только за взятки
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: kirilloner (Сегодня, 20:24) #
  • +1
  •  (15)

Да олень он, а не тренер. Когда наши не выйдут из группы, посмотрим что вы будите говорить о его видении и анализировании !!!!
Игроков надо набирать исходя из качества их игры, а не по личностным отношениям с ними.
Регистрация: 28.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 20:24) #
  • +6
  •  (8)
online

вот так Леонтич проводит первый раб.день в новой должности,вице-премьер по строительству.Тянет его магнитом в футбол!Должно парня в силу образования тянуть в море,а его в футбол,12 лет под лимитом,и мы попали все таки на чемпионат мира,как хозяйка,хоть здесь повезло.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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