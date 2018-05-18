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Виталий Мутко: я вынужден согласиться с доводами Черчесова по Денисову
Вице-премьер России по строительству Виталий Мутко ответил на вопросы журналистов после открытой тренировки сборной России, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Поговорил с командой. Самые главные слова будут перед самим чемпионатом мира. Сейчас я просто их поздравил с тем, что они получили возможность представить страну на самом важном турнире в их жизни, домашнем чемпионате мира. Поблагодарил Сергея Игнашевича, который принял решение вернуться в сборную. Сказал, что хорошая команда у нас сейчас. Есть и опытные игроки, и молодежь, которая подросла. Поблагодарил за интересный чемпионат России.
Сказал, что наша задача – вернуть доверие болельщиков. Мы должны быть всегда открыты. Попросил отрешиться от всех проблем, клубных, личных, семейных и сосредоточиться на подготовке, пройти этот сложный период. Мне команда нравится: настрой хороший, ребята классные. Надеюсь, что у нас получится и мы порадуем людей.
– Говорят, вы пытались помирить Игоря Денисова и Станислава Черчесова.
- Я Игоря знаю столько времени. Он несложный человек, хотя пытаются о нем рассказать. Это игрок высокого уровня. Вспоминаю игру с в финале Кубка УЕФА, что он там творил, высекая среднюю зону, его эти передачи, он был признан лучшим игроком. Тогда то же самое было, мне пришлось говорить с Гусом Хиддинком. Да, он характерный человек. В России талантливые люди - все с характером. А кто из нас не с характером? Есть какой-то характер - человек чего-то добивается.
Если бы я понимал, что вопрос исключительно в проблемах в отношениях, то все было бы решено, как в тот раз мы решили. Я выслушал доводы главного тренера, он объяснил почему так. Я вынужден с этими доводами соглашаться. Он видит немножко по-другому, анализирует, у него все данные всех игроков во всех играх в этом амплуа. У него другая концепция. Можно спорить, но он главный тренер, я давить не стал.
- Поговорил с командой. Самые главные слова будут перед самим чемпионатом мира. Сейчас я просто их поздравил с тем, что они получили возможность представить страну на самом важном турнире в их жизни, домашнем чемпионате мира. Поблагодарил Сергея Игнашевича, который принял решение вернуться в сборную. Сказал, что хорошая команда у нас сейчас. Есть и опытные игроки, и молодежь, которая подросла. Поблагодарил за интересный чемпионат России.
Сказал, что наша задача – вернуть доверие болельщиков. Мы должны быть всегда открыты. Попросил отрешиться от всех проблем, клубных, личных, семейных и сосредоточиться на подготовке, пройти этот сложный период. Мне команда нравится: настрой хороший, ребята классные. Надеюсь, что у нас получится и мы порадуем людей.
– Говорят, вы пытались помирить Игоря Денисова и Станислава Черчесова.
- Я Игоря знаю столько времени. Он несложный человек, хотя пытаются о нем рассказать. Это игрок высокого уровня. Вспоминаю игру с в финале Кубка УЕФА, что он там творил, высекая среднюю зону, его эти передачи, он был признан лучшим игроком. Тогда то же самое было, мне пришлось говорить с Гусом Хиддинком. Да, он характерный человек. В России талантливые люди - все с характером. А кто из нас не с характером? Есть какой-то характер - человек чего-то добивается.
Если бы я понимал, что вопрос исключительно в проблемах в отношениях, то все было бы решено, как в тот раз мы решили. Я выслушал доводы главного тренера, он объяснил почему так. Я вынужден с этими доводами соглашаться. Он видит немножко по-другому, анализирует, у него все данные всех игроков во всех играх в этом амплуа. У него другая концепция. Можно спорить, но он главный тренер, я давить не стал.
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