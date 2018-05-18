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Дмитрий Хомуха: как я понимаю, чемпионат мира станет последним для Игнашевича турниром
Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха, ныне – тренер юношеской сборной России по футболу в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал возвращение Сергея Игнашевича в сборную России и выступление армейцев в этом сезоне.
- Как вы относитесь к возвращению Сергея Игнашевича в сборную России?
- Это вынужденная мера. И Сергей откликнулся на это предложение, поскольку наша сборная оказалась в сложной ситуации.
- Насколько это рискованно для репутации Игнашевича? Ему в принципе скоро заканчивать, а на Чемпионате Мира ему предстоит противостоять потенциально достаточно быстрым и молодым нападающим?
- Насколько я понимаю, на клубном уровне он уже завершил карьеру. И Чемпионат Мира 2018, по всей видимости, будет для него последним соревнованием, в котором он примет участие как спортсмен.
- Как вы считаете, быть может братья Березуцкие в таком случае рискнут поддержать Игнашевича, и также смогут присоединиться?
- Считаю, что состав сборной уже объявлен, и что никаких далее изменений ожидать уже не стоит.
- Вы предполагали, что прошедшей зимой в составе ЦСКА будут весьма серьёзные изменения. Однако команда заканчивала чемпионат тем-же самым составом. Как считаете, сейчас команда будет омолаживаться, или же они могут попытаться этим костяком сыграть ещё один год?
- Думаю, всё будет зависеть от финансовых возможностей клуба на этом этапе. Если финансы будут – команда, естественно, будет усиливаться. Если же финансовые возможности останутся на прежнем уровне – то акцент будет сделан на своих молодых футболистов.
- Для нынешнего состава итоговое второе место – нормальный результат, или же скорее чудо?
- Команда в очередной раз продемонстрировала свои лучшие качества. А с учётом того, как они комплектовались – думаю, что это очень хороший для армейцев итоговый результат: сразу попасть в групповую стадию Лиги Чемпионов УЕФА.
- Читали ли вы недавнее большое интервью Игоря Денисова? После таких слов в этом интервью в адрес Черчесова (Денисов заявил что «ради сборной России подаст руку Черчесову» - прим. ред.) вы бы на месте главного тренера сборной рискнули или нет пригласить его в команду?
- Да, его интервью я читал. Приглашать или нет Денисова, и как на это интервью реагировать - это зависит от самого тренера. Мы ведь слышали только одну сторону по этому конфликту. А другую, присутствовавшую при конфликте сторону мы не слышали, и другую позицию мы не знаем. Поэтому тут давать какие-то оценки лично мне сложно.
- Но мы, однако, понимаем, что с одной стороны Денисов это на сегодня лучший опорный полузащитник в стране, а с другой – он может в отзывах на инспекторов «РУСАДА» написать «полные дебилы», за что, в принципе, он уже мог быть как спортсмен дисквалифицирован. В такой ситуации, как вы считаете, был бы или нет оправдан риск по его приглашению в состав?
- Повторюсь, это нужно спрашивать только у главного тренера сборной России. Только он может принимать такие решения. Мы слышали только одну сторону в каждой из описанных ситуаций. А принимать тут решение будет только главный тренер. Ведь именно ему потом отвечать за итоговый результат.
- То, как игроки нашей сборной проводил последние туры в Чемпионате России вселяет ли в вас некий оптимизм на предстоящем турнире? Или же вы настороженно относитесь к предстоящим играм?
- Существует очень большая разница между Чемпионатом России, и Чемпионатом Мира по футболу. Сравнивать эти два соревнования, и на базе РФПЛ судить о том, кто и как готов в Чемпионату Мира – не лучшая идея. Только сам Чемпионат Мира и его матчи дадут нам ответ на вопрос: насколько мы конкурентоспособны не европейском и мировом уровне.
Прогноз? Я бы, конечно, от него сейчас воздержался. Пока не будет сыгран первый матч – серьёзно рассуждать о чем-то преждевременно.
- Как вы относитесь к возвращению Сергея Игнашевича в сборную России?
- Это вынужденная мера. И Сергей откликнулся на это предложение, поскольку наша сборная оказалась в сложной ситуации.
- Насколько это рискованно для репутации Игнашевича? Ему в принципе скоро заканчивать, а на Чемпионате Мира ему предстоит противостоять потенциально достаточно быстрым и молодым нападающим?
- Насколько я понимаю, на клубном уровне он уже завершил карьеру. И Чемпионат Мира 2018, по всей видимости, будет для него последним соревнованием, в котором он примет участие как спортсмен.
- Как вы считаете, быть может братья Березуцкие в таком случае рискнут поддержать Игнашевича, и также смогут присоединиться?
- Считаю, что состав сборной уже объявлен, и что никаких далее изменений ожидать уже не стоит.
- Вы предполагали, что прошедшей зимой в составе ЦСКА будут весьма серьёзные изменения. Однако команда заканчивала чемпионат тем-же самым составом. Как считаете, сейчас команда будет омолаживаться, или же они могут попытаться этим костяком сыграть ещё один год?
- Думаю, всё будет зависеть от финансовых возможностей клуба на этом этапе. Если финансы будут – команда, естественно, будет усиливаться. Если же финансовые возможности останутся на прежнем уровне – то акцент будет сделан на своих молодых футболистов.
- Для нынешнего состава итоговое второе место – нормальный результат, или же скорее чудо?
- Команда в очередной раз продемонстрировала свои лучшие качества. А с учётом того, как они комплектовались – думаю, что это очень хороший для армейцев итоговый результат: сразу попасть в групповую стадию Лиги Чемпионов УЕФА.
- Читали ли вы недавнее большое интервью Игоря Денисова? После таких слов в этом интервью в адрес Черчесова (Денисов заявил что «ради сборной России подаст руку Черчесову» - прим. ред.) вы бы на месте главного тренера сборной рискнули или нет пригласить его в команду?
- Да, его интервью я читал. Приглашать или нет Денисова, и как на это интервью реагировать - это зависит от самого тренера. Мы ведь слышали только одну сторону по этому конфликту. А другую, присутствовавшую при конфликте сторону мы не слышали, и другую позицию мы не знаем. Поэтому тут давать какие-то оценки лично мне сложно.
- Но мы, однако, понимаем, что с одной стороны Денисов это на сегодня лучший опорный полузащитник в стране, а с другой – он может в отзывах на инспекторов «РУСАДА» написать «полные дебилы», за что, в принципе, он уже мог быть как спортсмен дисквалифицирован. В такой ситуации, как вы считаете, был бы или нет оправдан риск по его приглашению в состав?
- Повторюсь, это нужно спрашивать только у главного тренера сборной России. Только он может принимать такие решения. Мы слышали только одну сторону в каждой из описанных ситуаций. А принимать тут решение будет только главный тренер. Ведь именно ему потом отвечать за итоговый результат.
- То, как игроки нашей сборной проводил последние туры в Чемпионате России вселяет ли в вас некий оптимизм на предстоящем турнире? Или же вы настороженно относитесь к предстоящим играм?
- Существует очень большая разница между Чемпионатом России, и Чемпионатом Мира по футболу. Сравнивать эти два соревнования, и на базе РФПЛ судить о том, кто и как готов в Чемпионату Мира – не лучшая идея. Только сам Чемпионат Мира и его матчи дадут нам ответ на вопрос: насколько мы конкурентоспособны не европейском и мировом уровне.
Прогноз? Я бы, конечно, от него сейчас воздержался. Пока не будет сыгран первый матч – серьёзно рассуждать о чем-то преждевременно.
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