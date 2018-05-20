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Эрнан Креспо: "Санкт-Петербург" – потрясающий стадион, жаль, что его сложно украсть

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо поделился впечатлениями от арены "Санкт-Петербург", которая примет матчи ЧМ-2018.

"Это потрясающий и по-настоящему красивый, выдающийся стадион! Хочу сказать всем игрокам, кто здесь будет играть, чтобы они наслаждались процессом и нахождением на этом стадионе. Я походил по нему, посмотрел его внутри и понял, что здесь всё сделано для людей.

Для зрителей и игроков будет большое удовольствие здесь находиться и играть. Я уже говорил, что выступать на чемпионате мира – это большая гордость для любого игрока, а играть на таком стадионе – дополнительный бонус. Арена просто потрясающая – у меня нет слов! К сожалению, его очень сложно украсть и увезти с собой.

Самым моим главным впечатлением от пребывания в России стало желание, чтобы чемпионат мира быстрее начался, потому что мне так понравился Петербург, что я хочу вернуться сюда как можно скорее", - цитирует Креспо "Чемпионат.сом".
Вчера, 23:34
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№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 01:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Украсть и стадион запитера.
Да, эти слова можно ставить рядом confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Вчера, 23:43) #
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Если еще и Месси , скажет подобное-. Мясная свора превратится в кучу гавна.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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