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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Ведран Чорлука попал в заявку сборной Хорватии на ЧМ-2018
Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука попал в состав сборной Хорватии на ЧМ-2018.
Вратари: Даниель Субашич ("Монако", Франция), Ловре Калинич ("Гент", Бельгия), Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб);
Защитники: Ведран Чорлука ("Локомотив", Россия), Домагой Вида ("Бешикташ", Турция), Иван Стринич ("Сампдория", Италия), Деян Ловрен ("Ливерпуль", Англия), Шиме Врсалько ("Атлетико", Испания), Йосип Пиварич ("Динамо" Киев, Украина), Тин Едвай ("Байер", Германия), Матей Митрович ("Брюгге", Бельгия), Дуе Чалета-Цар ("Зальцбург", Австрия);
Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба – "Реал", Испания), Иван Ракитич ("Барселона", Испания), Милан Бадель ("Фиорентина", Италия), Марсело Брозович ("Интер", Италия), Филип Брадарич ("Риека");
Нападающие: Марио Манджукич ("Ювентус", Италия), Иван Перишич ("Интер", Италия), Никола Калинич ("Милан", Италия), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), Марко Пьяца ("Шальке", Германия), Анте Ребич ("Айнтрахт" Франкфурт, Германия).
Вратари: Даниель Субашич ("Монако", Франция), Ловре Калинич ("Гент", Бельгия), Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб);
Защитники: Ведран Чорлука ("Локомотив", Россия), Домагой Вида ("Бешикташ", Турция), Иван Стринич ("Сампдория", Италия), Деян Ловрен ("Ливерпуль", Англия), Шиме Врсалько ("Атлетико", Испания), Йосип Пиварич ("Динамо" Киев, Украина), Тин Едвай ("Байер", Германия), Матей Митрович ("Брюгге", Бельгия), Дуе Чалета-Цар ("Зальцбург", Австрия);
Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба – "Реал", Испания), Иван Ракитич ("Барселона", Испания), Милан Бадель ("Фиорентина", Италия), Марсело Брозович ("Интер", Италия), Филип Брадарич ("Риека");
Нападающие: Марио Манджукич ("Ювентус", Италия), Иван Перишич ("Интер", Италия), Никола Калинич ("Милан", Италия), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), Марко Пьяца ("Шальке", Германия), Анте Ребич ("Айнтрахт" Франкфурт, Германия).
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