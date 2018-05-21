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Раджа Наингголлан объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии
Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголлан завершит карьеру в сборной Бельгии после невызова на ЧМ-2018.
"С болью в сердце я объявляю о том, что завершаю международную карьеру. Я всегда делал все, чтобы помочь сборной. К сожалению, этого недостаточно для некоторых людей. Не всегда хорошо быть самим собой. С этого дня я становлюсь главным фанатом сборной Бельгии", – написал Наингголлан в инстаграме.
"С болью в сердце я объявляю о том, что завершаю международную карьеру. Я всегда делал все, чтобы помочь сборной. К сожалению, этого недостаточно для некоторых людей. Не всегда хорошо быть самим собой. С этого дня я становлюсь главным фанатом сборной Бельгии", – написал Наингголлан в инстаграме.
Met veel pijn in het hart maak ik een einde aan men internationale carriere... ik heb er altijd alles aangedaan om er bij te zijn en belgie te vertegenwoordigen ??... spijtig genoeg is ECHT zijn niet goed voor SOMMIGE... En vanaf vandaag zal ik de eerste supporter zijn.... Purtroppo molto a malincuore termina la mia carriera internazionale... ho sempre fatto di tutto per poter rappresentare la mia nazione ?? Essere se stessi a volte pu? dare fastidio... Da oggi sar? il primo tifoso... Very reluctantly my international career comes to an end...I’ve always done everthing I could to represent my country?? Being yourself can be bothering ...From this day on I will be the first fan...
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