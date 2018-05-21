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Раджа Наингголлан объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголлан завершит карьеру в сборной Бельгии после невызова на ЧМ-2018.

"С болью в сердце я объявляю о том, что завершаю международную карьеру. Я всегда делал все, чтобы помочь сборной. К сожалению, этого недостаточно для некоторых людей. Не всегда хорошо быть самим собой. С этого дня я становлюсь главным фанатом сборной Бельгии", – написал Наингголлан в инстаграме.

Теги: Наингголлан Сборная Бельгии
Сегодня, 19:09
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2
(1)
№2 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 19:45) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: voron (CSKA)
Я всегда делал все, чтобы помочь сборной. К сожалению, этого недостаточно для некоторых людей


Обиду включил, ему 30 лет и кто знает, может ещё на ЕВРО 2020 поиграл бы

Ну хрен знает... Он жопу рвёт, является одним из лучших опорников если не в Европе так уж точно в Серии А, дошел то полуфинала ЛЧ, выбив Барсу а его не берут на ЧМ!!! Вместо него берут Витселя который не пойми чем занимается в Китае, кроме того берут по кой то хер 4 вратаря!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 19:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Я всегда делал все, чтобы помочь сборной. К сожалению, этого недостаточно для некоторых людей


Обиду включил, ему 30 лет и кто знает, может ещё на ЕВРО 2020 поиграл бы
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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