Раджа Наингголлан объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголлан завершит карьеру в сборной Бельгии после невызова на ЧМ-2018."С болью в сердце я объявляю о том, что завершаю международную карьеру. Я всегда делал все, чтобы помочь сборной. К сожалению, этого недостаточно для некоторых людей. Не всегда хорошо быть самим собой. С этого дня я становлюсь главным фанатом сборной Бельгии", – написал Наингголлан в инстаграме.