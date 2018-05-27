Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119346
Отдых в Крыму. 179
Политика и события в стране и мире 4108
Курилка 1521
Зенит 104576
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 66
Mузыка 5711
Реал Мадрид 294

Новости партнеров

Сборная России тренируется в полном составе

Сборная России продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира на сборе в Австрии. Сегодня, 27 мая, команда тренируется в полном составе. Больных и травмированных нет.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В первом матче мирового первенства команда Станислава Черчесова 14 июня сыграет с Саудовской Аравией. Затем россияне встретятся с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.