Травмы, травмы, травмы... Об игроках, наверняка пропускающих Чемпионат Мира или имеющих опасения его пропустить

В финале Лиги Чемпионов получили травмы сразу два игрока, которых мы ожидали увидеть на грядущем мундиале. И если с Салахом есть надежда, то Карвахаль за сборную Испании точно не сыграет. О том, кого бы нам хотелось увидеть этим летом, но никак не выйдет - в материалеПосле окончания финала Лиги Чемпионов какое-то время информации насчёт Салаха не было. Можно было только пытаться угадать, насколько именно выпал египтянин, что отечественные журналисты и делали. Самым громким, наверное, стало заявление бывшего врача сборной СССР Зураба Орджоникидзе, который прокомментировал характер травмы следующим образом:- Могу выразить лишь свое предположение. Точный диагноз покажет только рентген. У Салаха – повреждение акромиально-ключичного сочленения. Оно соединяет ключицу и верхнюю часть лопатки. Возможно, даже с переломом, – сказал Орджоникидзе.– Но скорее всего, там просто разрыв без перелома. В данном случае операция неизбежна. Просто так это не заживет. Все достаточно серьезно. Заживает это достаточно долго.– Вряд ли. До чемпионата мира практически ничего уже не осталось.Но к счастью оказалось все гораздо лучше. Федерация футбола Египта успела заявить, что прогнозы врачей оптимистичны, восстановление займёт около двух недель. Конечно, это не может не сказаться на подготовке игрока, но за сборную, похоже, он всё-таки сумеет выступить.С игроком сборной Испании Карвахалем всё гораздо печальнее, - насчёт него даже мало кто сомневался. Задняя поверхность бедра всегда очень неприятная штука.Уже даже появилась информация о том, кто его заменит, - пресса называет первоочередным вариантом вызов Бартра.Кто же пропустит ЧМ вместе с Карвахалем? Вспоминаем, кого мы, увы, никак не увидим этим летом.Начнём с того, что ближе всего нам. К сожалению, сборная России докатилась до того, что вынуждена просить возвращаться в строй футболистов, которым скоро стукнет сорок. Но виной этому не только идиотская политика федерации и сомнительного рода регламентирующие методы (фанаты лимита на россиян, привет! Ну что, многого добились?), но и череда травм. Не так давно Черчесов довольно четко заявил, что никого из этих троих мы в составе сборной не увидим.Это, конечно, большая проблема. Во-первых, здорово проводивший сезон Кокорин. Во-вторых, один из лучших защитников чемпионата Джикия. Ну и Виктор Васин - по нашим меркам тоже потеря.Главный немецкий голкипер не играл очень давно, но все шансы увидеть его у нас есть. Он попал в расширенный состав сборной Германии, попал в заявку на финал кубка Германии, который "Бавария" проиграла, и вообще окончательно поправился. Остаётся только проблема игровой и физической формы. Успеет ли Нойер подтянуть себя до начала Чемпионата Мира? Большой вопрос. За Нойером опыт и талант, но без должной подготовки этого не хватит.Главный каприза мирового футбола, не игравший с февраля, восстанавливается с опережением графика, о чём буквально на днях сообщил один из врачей. Пока что не совсем понятно, успеет ли он вылечиться, затем набрать форму и всё-таки попасть в состав бразильцев, но, похоже, шансы у него есть. Это не может не радовать, - лидер сборной и один из лучших игроков мира только украсит наш чемпионат.Ещё один бразилец в нашем списке. Но этот не сможет поехать в Россию в качестве футболиста наверняка. В финале кубка Франции 35-летний футболист получил травму и был вынужден покинуть поле в концовке игры. Позже было диагностировано повреждение крестообразной связки колена, которое он совершенно точно не успеет залечить к старту турнира. Марио Фернандес сейчас, наверное, здорово жалеет о том, что решился играть за россиян.Центральный защитник "Арсенала" получил в ответной игре полуфинала Лиги Европы против "Атлетико" разрыв ахиллова сухожилия. Восстановление вполне может длиться и полноценные полгода, что никак не позволит французу выступить за свою национальную команду. Самое обидное, что травма была получена, что называется, на ровном месте. Это не история, которая произошла между Рамосом (он не виноват, просто так вышло) и Салахом, когда травма была получена в жесткой борьбе. Так что французам предстоит искать другой вариант в центре обороны.Ударная сила "Манчестер Сити" перенесла операцию ещё в начале апреля. У Агуэро были проблемы с коленом - после столкновения с Эшли Янгом, игравшим за "МЮ", эти проблемы усугубились. Изначально было не ясно, успеет ли Кун вернуться, но потом появилась информация, что он всё-таки справится со своими болячками. Что мы имеем из свежих новостей - комментарий врача сборной Аргентины, который сказал, что в расположение сборной Серхио, скорее всего, вернётся далеко не в своем идеальном состоянии. Это, конечно, не очень здорово для аргентинцев, но сам факт наличия такого нападающего в команде - новость приятная.Своё повреждение полузащитник лондонских "пушкарей" (уже второй раз в нашем списке) получил в первой игре против итальянской "Ромы". За выход своего клуба в финал Алекс заплатил больше партнёров, - он заработал повреждение связок колена.Врачи говорят о том, что в лучшем случае он сможет выйти на поле в ноябре, - такие травмы заживают в течение полугода. Так или иначе на Чемпионат Мира он не попадет совершенно точно и пара месяцев ему бы в этом никак не помогла. Для сборной Англии это, может, и не смертельная, но ощутимая неприятность.