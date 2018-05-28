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Джампьеро Вентура: я бы ушел, даже если бы Италия попала на ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся в ходе работы с национальной командой.

"Во время матча с Израилем нам свистел весь стадион. Я подал в отставку после игры с Македонией, но мне отказали. К тому моменту я уже твёрдо решил, что, если мы попадём на чемпионат мира – 2018, я не поеду на турнир.

Я не стал подавать в отставку после матча с Швецией, потому что это бы стало признанием того, что я – единственный виновник произошедшего, хотя это было не так. Из меня сделали козла отпущения. Я могу поставить себя на место итальянских болельщиков и понимаю, что они страдают, но у них это пройдёт. У меня – нет", — цитирует Вентуру Football Italia

Под руководством Вентуры сборная Италии не вышла на чемпионат мира впервые с 1958 года.
Теги: Сборная Италии Вентура
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