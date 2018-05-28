К ЧМ-2018 в парке Сокольники появится гигантская вувузела

В московском парке Сокольники 13 июня установят гигантскую электрическую вувузелу длиной 9 метров. Она появится в преддверии чемпионата мира - 2018.Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, музыкальную трубку, известную многим футбольным болельщикам по всему миру, раскрасят в цвета российского триколора. Саму вувузелу изготовят из пластика. Ее поставят на штативы под углом 30 градусов на Фонтанной площади парка. Там она будет находиться до самого окончания мундиаля.Внутри гигантской вувузелы установят динамики и микрофон, реагирующий на человеческую речь. Вувузела начнет играть, если кто-то будет говорить, петь или кричать в микрофон. Чем дольше это делать, тем дольше будет звучать труба.”В отличие от классической вувузелы тон электрического инструмента выше, а звучание мягче. Громкость вувузелы не превышаетт 120 децибел (сила автомобильного гудка). Кроме того, у вувузелы будет еще одна важная функция, которая наверняка понравится многим нашим болельщикам. На время матчей российской сборной динамики будут транслировать матчи. Поклонники футбола или просто гости парка смогут поддержать наших футболистов громким гудком, когда они забьют гол”, — рассказал художественный руководитель парка Сокольники Андрей Копосов.