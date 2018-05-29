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Полузащитника сборной Англии могут не взять на ЧМ-2018 из-за татуировки

Полузащитника сборной Англии и "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга могут не взять на чемпионат мира в Россию из-за татуировки.

У Стерлинга на ноге появилась новая татуировка с изображением винтовки M-16.

"Эта тату отвратительна. Он должен повесить голову от стыда. Это совершенно неприемлемо. Мы требуем, чтобы он удалил тату лазером или сделал другой рисунок поверх нее. Если он откажется, то Стерлинга должны убрать из сборной Англии. Он должен подавать пример, а вместо этого делает оружие гламурным", — передает слова представительницы организации "Матери против оружия" Люси Коуп The Sun.

"Газета.ру"
Теги: Стерлинг Сборная Англии
Вчера, 23:04
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