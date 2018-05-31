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Руслан Нигматуллин: будем верить в чудо, что наша сборная выйдет из группы на ЧМ

Нужно верить в чудо, что сборная России как минимум выйдет в плей-офф на домашнем чемпионате мира, заявил бывший голкипер национальной команды Руслан Нигматуллин.

"Надо верить и надеяться. У нас сборная России одна и другой нет. Месси с Салахами у нас не появятся резко за этот срок. Играть на турнире будут те же ребята. Поэтому будем надеяться и верить в чудо, что мы как минимум выйдем из группы", - цитирует Нигматуллина РИА Новости.
Теги: Нигматуллин
Сегодня, 17:45
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(0)
№7 Написал: Ditrih (Сегодня, 19:07) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
надеюсь, не выйдёт-противно смотреть на их игру
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№6 Написал: ale Вятка (Сегодня, 18:22) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
посмотрел обзор товарняка с австрией, это жесть а не игра. позор полный. Спасибо акинфею, что пропустили только один мяч.


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№5 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 18:12) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Как обидно быть хозяйками мундиаля, и так бездарно выбрать тренера к нему, игроки у нас конечно средние,но даже им можно поставить игру если тренер умеет это делать. МУДКО и Фурсенки пока будут рулить так у нас всё через жопу и будет.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
№4 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:04) #
  • 0
  •  (2)
online

Сборная России только и может верить в чудо, по другому выигрывать не может. Причина - нет техники, особенно это заметно когда увеличивается скорость. Поэтому и играют в медленный футбол из-за недостатка техники владения мячом. Одним словом тоска, и притом надолго.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№3 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 17:55) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
По мне так лучше, чтобы игру красивую наконец показали. Надоело это убожество.
Такими темпами скоро болельщиков у сборной будет меньше, чем у Динамо.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 17:54) #
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Во как ...Черчесову был дан карт бланш...а теперь верить в чудо...нужно звать ...СТАРИКА ХАТАБЫЧА... что бы все наши соперники ...случайно заболели ....КОРЬЮ...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 17:48) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Чудес ,Руслан ,не бывает,а вот куйня постоянно
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
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