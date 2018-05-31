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Таких не берут в космонавты. Игроки, которых Черчесов отцепит от команды
На матч с Австрией не было заявлено четыре игрока национальной команды России, которые числились в нашей сборной. О том, что их ждет и почему выбыли именно они, - попробует разобраться Rusfootball.info
Для начала хотелось бы сразу оговориться - непопадание в заявку с австрийцами ещё не приговор. Вероятно, оно бы так и было, если бы наша команда выиграла или хотя бы просто провела качественный матч, в котором было бы на что опереться, если в нем мы нашли хоть какую-то основу, от которой можно было бы и плясать на грядущем соревновании. Но дело в том, что товарищескую игру против Австрии россияне провалили. Так что вполне возможно, что из тех, кто в этом не засветился, ждет иное будущее.
Но маловероятно. По крайней мере, в прошлом году заявка на Кубок Конфедераций совпала с заявкой на последние товарищеские матчи. Скорее всего, эти четверо будут смотреть Чемпионат Мира из дома, даже не получив шанса в игре против Турции. Так или иначе - посмотреть на них и попытаться решить, нужны ли они нынешней сборной - стоит.
Фёдор Чалов
Нападающий ЦСКА получил вызов в сборную явным авансом. Давайте будем честными, - он не заслужил попадания в окончательный состав. Тут вряд ли может быть больше одного мнения: Чалов в своей взрослой карьере (а это пока что лишь два сезона) провел два убедительных отрезка, в которых забивал и был полезен своей команде, - эта весна и предыдущая. Все остальное время он довольно нерегулярно выходил на замену и чаще всего ничем особенным на поле не отмечался.
Да, весна у него была классная, но этого слишком мало для того, чтобы поверить совсем молодому парню, которого не отличает ни стабильность, ни какие-нибудь особенные умения (например, такая история с Головиным). Вряд ли Чалов сможет дать команде что-нибудь новое, - тот же Смолов, не сумевший вчера реализовать отличный момент, гораздо опытнее, да и просто более высокого класса игрок.
С Чаловым особой надежды не было изначально, но помимо его в команде всего лишь два чистых нападающих. Это даёт Фёдору надежду. Другое дело, что нападающие Черчесову не слишком нужны, он может отрядить в пару к Смолову, если это неожиданно потребуется, того же Алексея Миранчука.
Сослан Джанаев
Казанский голкипер из той же истории, что и "армейский" форвард, - шансов у него было немного, если не сказать, что их не было совсем. Первый и безусловный номер один - Игорь Акинфеев. Он и капитан, и лидер, и - по итогам противостояния с Австрией - самый полезный игрок. После него стоит Лунев. Новый вратарь российского футбола, которого очень многие уже сейчас называют преемником легенды московского ЦСКА. Здесь, правда, мнения немного расходятся: кое-кто полагает, что преемником станет Селихов, а вовсе никакой не Лунев. Но здесь, конечно, истина (на данный момент!) на стороне питерца. Он и ошибается меньше, и более зрел в игровом плане.
Если руководствоваться логикой, конечно, третьим голкипером должен был ехать как раз Джанаев, но у Станислава Саламовича на этот счет свое своеобразное мнение. Третьим голкипером поедет Владимир Габулов, насчет которого говорят, что он "делает атмосферу" в команде. Из-за этого за Сослана обидно, потому что за "Рубин" он провел впечатляющий сезон: вытеснил из ворот Сергея Рыжикова и провел много качественных игр.
Роман Нойштедтер
Один из немногочисленных легионеров русского футбола (помимо него можно говорить только о Черышеве) после провального Евро 2016 года и пары товарищеских матчей, в котором натурализованный россиянин так же привез кое-чего лишнего, у среднего российского болельщика вызывал мало симпатии. Да и, прямо говоря, не совсем понятно было, зачем вообще нужен сборной подобного уровня игрок. Если идти таким путем, можно половине футбольной Европы раздать паспорта.
Клубный сезон Роман провел на уровне. Нойштедтер рубит за основу "Фенербахче" в Турции и лиха не знает - в этом плане мы можем его только похвалить. Но мы уже упомянули о том, что в товарищеских играх последнего цикла он слишком много ошибался.
Отцепить его сейчас все равно страшно, потому что в основе у нас Сергей Игнашевич, очень возрастной игрок, которого вполне может подвести (не дай Бог) здоровья. Или просто не хватить сил. И кто тогда на смену? Семенов? У Нойштедтера будет явно куда больше опыта игры центральным защитником за сборную.
Александр Ерохин
Как и весь "Зенит" провел довольно вялый сезон, но Черчесов ставил его на товарищеские матчи охотно и упорно продолжал в него верить. Александра много критиковали за отсутствие продвижения мяча вперед, за скверный отбор, но Станислав Саламович защищал игрока. Теперь же Ерохин вполне может и не поехать на финальное соревнование, к которому вместе с ним команда столько готовилась. Но здесь все куда прозаичнее и вряд ли можно в чем-то (например, в том, что он снизил к себе требования и из-за этого неожиданно оказался в пролете) обвинить Александра, - у него травма. Во время тренировки несколько дней назад Ерохин получил повреждение стопы и к нормально подготовиться не мог.
Конечно, если это случится, Александру будет чрезвычайно обидно. Из-за какого ушиба, скомкавшего подготовку к турниру, пропускать Чемпионат Мира.
Александр Ташаев
Игрок, за которого обидно вдвойне, учитывая, насколько скучно выглядели наши фланги в игре против Австрии. Молодой полузащитник тащил весь сезон родное "Динамо" и получил возможность съездить в небольшую командировку. Только похоже ни к чему она не приведет и так и останется "небольшой".
И очень жаль. Потому что гораздо интереснее было бы взглянуть на взрывного Ташаева, чем наслаждаться очередной игрой в исполнении Жиркова или Самедова. С последним было чуть повеселее, во многом потому, что на его фланге действовал Марио Фернандес, регулярно подключающийся в атаку, но все же. Надо помнить о том, что Ташаев может действовать как на левом, так и на правом флангах, что делает его вообще чрезвычайно полезным игроком. Но Черчесову не нужны смещающиеся в центр футболисты, так что Александру придется ждать других больших турниров.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Для начала хотелось бы сразу оговориться - непопадание в заявку с австрийцами ещё не приговор. Вероятно, оно бы так и было, если бы наша команда выиграла или хотя бы просто провела качественный матч, в котором было бы на что опереться, если в нем мы нашли хоть какую-то основу, от которой можно было бы и плясать на грядущем соревновании. Но дело в том, что товарищескую игру против Австрии россияне провалили. Так что вполне возможно, что из тех, кто в этом не засветился, ждет иное будущее.
Но маловероятно. По крайней мере, в прошлом году заявка на Кубок Конфедераций совпала с заявкой на последние товарищеские матчи. Скорее всего, эти четверо будут смотреть Чемпионат Мира из дома, даже не получив шанса в игре против Турции. Так или иначе - посмотреть на них и попытаться решить, нужны ли они нынешней сборной - стоит.
Фёдор Чалов
Нападающий ЦСКА получил вызов в сборную явным авансом. Давайте будем честными, - он не заслужил попадания в окончательный состав. Тут вряд ли может быть больше одного мнения: Чалов в своей взрослой карьере (а это пока что лишь два сезона) провел два убедительных отрезка, в которых забивал и был полезен своей команде, - эта весна и предыдущая. Все остальное время он довольно нерегулярно выходил на замену и чаще всего ничем особенным на поле не отмечался.
Да, весна у него была классная, но этого слишком мало для того, чтобы поверить совсем молодому парню, которого не отличает ни стабильность, ни какие-нибудь особенные умения (например, такая история с Головиным). Вряд ли Чалов сможет дать команде что-нибудь новое, - тот же Смолов, не сумевший вчера реализовать отличный момент, гораздо опытнее, да и просто более высокого класса игрок.
С Чаловым особой надежды не было изначально, но помимо его в команде всего лишь два чистых нападающих. Это даёт Фёдору надежду. Другое дело, что нападающие Черчесову не слишком нужны, он может отрядить в пару к Смолову, если это неожиданно потребуется, того же Алексея Миранчука.
Сослан Джанаев
Казанский голкипер из той же истории, что и "армейский" форвард, - шансов у него было немного, если не сказать, что их не было совсем. Первый и безусловный номер один - Игорь Акинфеев. Он и капитан, и лидер, и - по итогам противостояния с Австрией - самый полезный игрок. После него стоит Лунев. Новый вратарь российского футбола, которого очень многие уже сейчас называют преемником легенды московского ЦСКА. Здесь, правда, мнения немного расходятся: кое-кто полагает, что преемником станет Селихов, а вовсе никакой не Лунев. Но здесь, конечно, истина (на данный момент!) на стороне питерца. Он и ошибается меньше, и более зрел в игровом плане.
Если руководствоваться логикой, конечно, третьим голкипером должен был ехать как раз Джанаев, но у Станислава Саламовича на этот счет свое своеобразное мнение. Третьим голкипером поедет Владимир Габулов, насчет которого говорят, что он "делает атмосферу" в команде. Из-за этого за Сослана обидно, потому что за "Рубин" он провел впечатляющий сезон: вытеснил из ворот Сергея Рыжикова и провел много качественных игр.
Роман Нойштедтер
Один из немногочисленных легионеров русского футбола (помимо него можно говорить только о Черышеве) после провального Евро 2016 года и пары товарищеских матчей, в котором натурализованный россиянин так же привез кое-чего лишнего, у среднего российского болельщика вызывал мало симпатии. Да и, прямо говоря, не совсем понятно было, зачем вообще нужен сборной подобного уровня игрок. Если идти таким путем, можно половине футбольной Европы раздать паспорта.
Клубный сезон Роман провел на уровне. Нойштедтер рубит за основу "Фенербахче" в Турции и лиха не знает - в этом плане мы можем его только похвалить. Но мы уже упомянули о том, что в товарищеских играх последнего цикла он слишком много ошибался.
Отцепить его сейчас все равно страшно, потому что в основе у нас Сергей Игнашевич, очень возрастной игрок, которого вполне может подвести (не дай Бог) здоровья. Или просто не хватить сил. И кто тогда на смену? Семенов? У Нойштедтера будет явно куда больше опыта игры центральным защитником за сборную.
Александр Ерохин
Как и весь "Зенит" провел довольно вялый сезон, но Черчесов ставил его на товарищеские матчи охотно и упорно продолжал в него верить. Александра много критиковали за отсутствие продвижения мяча вперед, за скверный отбор, но Станислав Саламович защищал игрока. Теперь же Ерохин вполне может и не поехать на финальное соревнование, к которому вместе с ним команда столько готовилась. Но здесь все куда прозаичнее и вряд ли можно в чем-то (например, в том, что он снизил к себе требования и из-за этого неожиданно оказался в пролете) обвинить Александра, - у него травма. Во время тренировки несколько дней назад Ерохин получил повреждение стопы и к нормально подготовиться не мог.
Конечно, если это случится, Александру будет чрезвычайно обидно. Из-за какого ушиба, скомкавшего подготовку к турниру, пропускать Чемпионат Мира.
Александр Ташаев
Игрок, за которого обидно вдвойне, учитывая, насколько скучно выглядели наши фланги в игре против Австрии. Молодой полузащитник тащил весь сезон родное "Динамо" и получил возможность съездить в небольшую командировку. Только похоже ни к чему она не приведет и так и останется "небольшой".
И очень жаль. Потому что гораздо интереснее было бы взглянуть на взрывного Ташаева, чем наслаждаться очередной игрой в исполнении Жиркова или Самедова. С последним было чуть повеселее, во многом потому, что на его фланге действовал Марио Фернандес, регулярно подключающийся в атаку, но все же. Надо помнить о том, что Ташаев может действовать как на левом, так и на правом флангах, что делает его вообще чрезвычайно полезным игроком. Но Черчесову не нужны смещающиеся в центр футболисты, так что Александру придется ждать других больших турниров.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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