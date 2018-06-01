Сборная России вернулась в Москву

Сегодня, 1 июня, самолет национальной команды приземлился в аэропорту Шереметьево.Напомним, сборная России вернулась с тренировочного сбора в Австрии, где встречалась с национальной сборной и уступила со счетом 0:1.Отмечается, что в ближайшее время игроки соберутся в подмосковном Новогорске, где продолжат подготовку к домашнему чемпионату мира.