Владимир Габулов: абонемент в сборную от Черчесова? Не реагирую на такие высказывания

Вратарь "Брюгге" и сборной России Владимир Габулов сказал, что во время выступлений за "Динамо" под руководством Станислава Черчесова нынешний главный тренер национальной команды и его помощник Гинтарас Стауче помогли ему изменить отношение к себе через работу.– Не обращаю внимания и не реагирую на такие высказывания.– Тогда зададимся таким вопросом: почему в 2007 году Гус Хиддинк вызывал меня в сборную России из "Кубани", которая тогда боролась за выживание? Почему он доверил мне место в стартовом составе в важнейшем отборочном матче Евро-2008 в "Лужниках" против Англии? Может, Гус тоже родом из Осетии?Что же касается Станислава Саламовича, то он никогда не стал бы делать вещи, которые принесут сборной и ему самому как тренеру не пользу, а вред. На определенном этапе в "Динамо" Черчесов не включал меня в основной состав, и я воспринимал это эмоционально. Если, по мнению тренера, мой уровень готовности не соответствует тому, что он требует – значит, я должен отойти в сторону. Так и происходило. В итоге я изменил отношение к себе через работу, тренировки. Огромное спасибо за тот период – Гинтарасу Стауче. Это мастер с большой буквы. Человек, который готовит вратарей во всех смыслах. Футбольном, психологическом, интеллектуальном.