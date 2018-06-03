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Владимир Габулов: абонемент в сборную от Черчесова? Не реагирую на такие высказывания

Вратарь "Брюгге" и сборной России Владимир Габулов сказал, что во время выступлений за "Динамо" под руководством Станислава Черчесова нынешний главный тренер национальной команды и его помощник Гинтарас Стауче помогли ему изменить отношение к себе через работу.

– Вас наверняка раздражают нередко звучащие реплики о том, что Габулов получил от Станислава Черчесова абонемент в сборную. Что ответите этим людям?

– Не обращаю внимания и не реагирую на такие высказывания.

– У значительной части этих тезисов в сети – националистический оттенок. Дескать, осетин Черчесов по-свойски зовет в сборную осетинов Габулова и Джанаева.

– Тогда зададимся таким вопросом: почему в 2007 году Гус Хиддинк вызывал меня в сборную России из "Кубани", которая тогда боролась за выживание? Почему он доверил мне место в стартовом составе в важнейшем отборочном матче Евро-2008 в "Лужниках" против Англии? Может, Гус тоже родом из Осетии?

Что же касается Станислава Саламовича, то он никогда не стал бы делать вещи, которые принесут сборной и ему самому как тренеру не пользу, а вред. На определенном этапе в "Динамо" Черчесов не включал меня в основной состав, и я воспринимал это эмоционально. Если, по мнению тренера, мой уровень готовности не соответствует тому, что он требует – значит, я должен отойти в сторону. Так и происходило. В итоге я изменил отношение к себе через работу, тренировки. Огромное спасибо за тот период – Гинтарасу Стауче. Это мастер с большой буквы. Человек, который готовит вратарей во всех смыслах. Футбольном, психологическом, интеллектуальном.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Габулов Черчесов Сборная России
Сегодня, 11:42
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№3 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 12:38) #
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Очень много Габулова на сайте,он что Глушакова сменил.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 12:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
ВЛАДИМИР ГАБУЛОВ: АБОНЕМЕНТ В СБОРНУЮ ОТ ЧЕРЧЕСОВА? НЕ РЕАГИРУЮ НА ТАКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

А надо бы...


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:10) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Думаю, что Джанаев, Беленов, Крицюк, Синицин, Юрченко не хуже, а даже посильнее Габулова
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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