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16:32
Игорь Лебедев: удивляет присутствие в сборной Габулова, который в тысячу раз хуже Гильерме (7)
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Игорь Лебедев: удивляет присутствие в сборной Габулова, который в тысячу раз хуже Гильерме
Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился мнением об окончательной заявке сборной России на чемпионат мира — 2018.
"Мы с таким апломбом раздавали российское гражданство футболистам — тем же Раушу и Нойштедтеру, а поменялся тренер, и в сборной их нет. Это немножко напрягает. Мы всегда говорили, что не надо торопиться с этим вопросом, не надо раздавать паспорта ради привлечения в сборную. Тысячи наших соотечественников стоят в очереди годами, мечтая получить гражданство и переехать в Россию жить.
Меня многое удивляет в составе сборной. И малое количество игроков из стана чемпиона России, и наличие Габулова, который, на мой взгляд, в тысячу раз хуже Гильерме. Который, кстати, получил гражданство не для того, чтобы им похваляться, а шел к этому долгие годы.
Однако право окончательного определения состава команды как на матчи, так и на турниры — прерогатива главного тренера. Если со всех сторон сейчас болельщики, спортивные журналисты, футболисты, которых не взяли, будут давать комментарии, — кого надо брать, а кого нет, — сборной не будет. Он принял решение и несет за него ответственность. После группового этапа будем либо цветы ему нести с похвалой, либо закидаем камнями за провал. Но сейчас нужно просто поддержать сборную. Домашний чемпионат мира — это впервые в истории у нас и, быть может, в последний раз. Черчесов взял на себя ответственность и понесет ее", - цитирует Лебедева Sport24.
"Мы с таким апломбом раздавали российское гражданство футболистам — тем же Раушу и Нойштедтеру, а поменялся тренер, и в сборной их нет. Это немножко напрягает. Мы всегда говорили, что не надо торопиться с этим вопросом, не надо раздавать паспорта ради привлечения в сборную. Тысячи наших соотечественников стоят в очереди годами, мечтая получить гражданство и переехать в Россию жить.
Меня многое удивляет в составе сборной. И малое количество игроков из стана чемпиона России, и наличие Габулова, который, на мой взгляд, в тысячу раз хуже Гильерме. Который, кстати, получил гражданство не для того, чтобы им похваляться, а шел к этому долгие годы.
Однако право окончательного определения состава команды как на матчи, так и на турниры — прерогатива главного тренера. Если со всех сторон сейчас болельщики, спортивные журналисты, футболисты, которых не взяли, будут давать комментарии, — кого надо брать, а кого нет, — сборной не будет. Он принял решение и несет за него ответственность. После группового этапа будем либо цветы ему нести с похвалой, либо закидаем камнями за провал. Но сейчас нужно просто поддержать сборную. Домашний чемпионат мира — это впервые в истории у нас и, быть может, в последний раз. Черчесов взял на себя ответственность и понесет ее", - цитирует Лебедева Sport24.
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