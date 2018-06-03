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Игорь Лебедев: удивляет присутствие в сборной Габулова, который в тысячу раз хуже Гильерме

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился мнением об окончательной заявке сборной России на чемпионат мира — 2018.

"Мы с таким апломбом раздавали российское гражданство футболистам — тем же Раушу и Нойштедтеру, а поменялся тренер, и в сборной их нет. Это немножко напрягает. Мы всегда говорили, что не надо торопиться с этим вопросом, не надо раздавать паспорта ради привлечения в сборную. Тысячи наших соотечественников стоят в очереди годами, мечтая получить гражданство и переехать в Россию жить.

Меня многое удивляет в составе сборной. И малое количество игроков из стана чемпиона России, и наличие Габулова, который, на мой взгляд, в тысячу раз хуже Гильерме. Который, кстати, получил гражданство не для того, чтобы им похваляться, а шел к этому долгие годы.

Однако право окончательного определения состава команды как на матчи, так и на турниры — прерогатива главного тренера. Если со всех сторон сейчас болельщики, спортивные журналисты, футболисты, которых не взяли, будут давать комментарии, — кого надо брать, а кого нет, — сборной не будет. Он принял решение и несет за него ответственность. После группового этапа будем либо цветы ему нести с похвалой, либо закидаем камнями за провал. Но сейчас нужно просто поддержать сборную. Домашний чемпионат мира — это впервые в истории у нас и, быть может, в последний раз. Черчесов взял на себя ответственность и понесет ее", - цитирует Лебедева Sport24.
Теги: Лебедев Габулов Сборная России
Сегодня, 16:32
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7
(1)
№7 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 18:10) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Тысячи наших соотечественников стоят в очереди годами, мечтая получить гражданство и переехать в Россию жить.

Ну так эти футболисты брали гражданство явно не для того, чтобы в России жить.
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№6 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 17:42) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Цитата: robinzen
Присутствие Габулова в сборной никто не понимает, кроме ео родственников и гл. тренера

Пфф, да там понимать нечего.
Черчесову нужен стукач, с его ЧСВ, чтобы докладывал, что про него игроки говорят.
И кто подойдёт лучше Габулова?

Ну-ну... Стукач нужен любому руководителю. Иначе как он будет держать руку на пульсе своей команды? Надеяться, что сами всё скажут? По глазам определять?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№5 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 17:09) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: robinzen
Присутствие Габулова в сборной никто не понимает, кроме ео родственников и гл. тренера

Определенная логика здесь всё же имеется. Вратарская позиция - особая. В команде она очень важна. А в такой как наша - особенно. Лунев место второго заслужил по праву, и это сомнению не подвергается. А вот с третьим есть варианты. Можно взять человека по спортивному принципу. Но многие тренеры предпочитают на крупные турниры брать третьим, прежде всего, опытного вратаря. Который не замандражирует, в случае чего. И здесь Габулов вне конкуренции. У него за плечами и серьезные игры в сборной, и Лига Чемпионов. И если, не дай Бог, что с Игорьком случится, у тренера будет выбор - ставить более сильного голкипера, или более опытного.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 16:51) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: robinzen
Присутствие Габулова в сборной никто не понимает, кроме ео родственников и гл. тренера

Пфф, да там понимать нечего.
Черчесову нужен стукач, с его ЧСВ, чтобы докладывал, что про него игроки говорят.
И кто подойдёт лучше Габулова?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 16:48) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
У них там с Черчесовым - свой осетинский междусобойчик..


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Регистрация: 25.10.2008 [жалоба]
№2 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 16:46) #
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Цитата: robinzen
Присутствие Габулова в сборной никто не понимает, кроме ео родственников и гл. тренера

Кроме него и Дзаги коренных больше нет,одни кочевники.А,и бразилейро.Наверно поэтому пейсатый русский Лебедев не понимает.
Было бы интересно посмотреть на сборную составленную из коренных жителей страны.Может тогда чего-нибудь добились бы.Как Испания,например.Хотел сначала Германию написать,а там же немцев 1-2-3 и Мюллер.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 16:39) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Присутствие Габулова в сборной никто не понимает, кроме ео родственников и гл. тренера


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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