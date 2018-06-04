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Сборная Сербии проиграла Чили

Сборная Сербии проиграла команде Чили в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Сербия – Чили 0:1

Голы: Марипан, 88

Сербия: Стойкович, Рукавина, Коларов (Родич, 80), Миленкович, Тошич, Миливоевич (Матич, 46), Груич, Живкович (Тадич, 65), Радоньич (Костич, 64), Ляич (Милинкович-Савич, 46), Митрович (Йович, 84)

Чили: Арьяс, Диас (Вегас, 73), Альборноз (Бисама, 73), Роко, Марипан, Рейес, Пульгар (Родригес, 87), Вальдес, Сагаль (Мартинес, 87), Мора (Энрикес, 65), Фернандес

Предупреждения: Рукавина, 41, Тошич, 54, Рейес, 89
Теги: Сборная Сербии Сборная Чили
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