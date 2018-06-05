К ничьей с Саудовской Аравией готовы

Сборная России настолько давно не забивала, что футболисты забыли, что нужно делать после гола, у всех растерянные лица. pic.twitter.com/MT1bbyWVWW — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) June 5, 2018

Вообще тут всё расположение нашей команды очень интересное. Смольников против двоих, Самедов высоко. Пробуем делать офсайд.



Детский сад какой-то. Стыдно так пропускать. pic.twitter.com/J1xn4Yq1Nf — Mike Goncharov (@gribo4ki) June 5, 2018

? У сборной России 100% реализация в двух последних контрольных матчах:

1 удар в створ - 1 гол.

Все супер! — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) June 5, 2018

Товарищеский матч



Россия – Турция 1:1



Голы: Самедов, 36 - Малли, 61