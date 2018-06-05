Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26679
Ситуация на юго-востоке Украины 119544
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 30
Отдых в Крыму. 192
Зенит 104677
Мировые трансферы 331
Курилка 1534
Политика и события в стране и мире 4294

Новости партнеров
Россия - Саудовская Аравия
Как сыграем?



 

К ничьей с Саудовской Аравией готовы

К ничьей с Саудовской Аравией готовыОптимизму перед чемпионатом мира снова неоткуда взяться: забив в безударном первом тайме, сборная России пропустила от турецкого полурезерва и в концовке матча отстаивала ничью, усиливая атаку передвижением вперёд уставшего Жиркова.

Перемены в составе после провала в Австрии напрашивались: дело там было не только в нагрузках. Илья Кутепов, заявивший, что критикующие Граната не особо разбираются в футболе, очутился в составе вместо Владимира. Выходит, понимание игры у Станислава Саламовича тоже не очень?

Жирков предсказуемо переместился на более привычную позицию в защите, а вот левый фланг полузащиты остался без номинального игрока этого амплуа. Зато в составе появился чистый опорник Газинский. Со скамейки также поднялись Смольников (возможно, спазм Фернандеса в концовке прошедшего матча сыграл свою роль) и Дзагоев – сборная мучилась без настоящей «десятки».

С первых минут наша сборная играла парадоксально, но вполне объяснимо. Левого полузащитника в её составе не было, но вся игра шла через этот фланг, поскольку там обосновался Головин – человек могущий и умеющий подержать, а иногда и передержать мяч. Саша заработал множество фолов, а вот с коллективной игрой дело обстояло сложнее.

Налево также смещался Смолов, которому удобно смещаться оттуда в центр, держа мяч под рабочей ногой. Порой Фёдор откровенно скучал впереди и отходил в глубину в поисках мяча. А ещё вынужден был отходить к левой бровке, поскольку его постоянно подзывал Черчесов. Разногласия у Феди возникали и с Дзагоевым, и даже с Газинским!

К любимой тактике Станислава Черчесова «бицца-бороцца» сборная добавил модное понятие «прессинг», которое в конце концов и сработало. Вряд ли в матче чемпионата мира защитники наших соперников будут исполнять такие номера с потерями перед своей штрафной, как Чеюнджю, ведь ответственность будет совсем другой. Но без грамотного коллективного прессинга троицы Смолов-Дзагоев-Самедов никакого гола бы не было. Как, впрочем, и без исполнительского мастерства: для превращения той ситуации в голевую каждый должен был работать с мячом мгновенно и безукоризненно.



Собственно, только в этом эпизоде сборная показала, как собирается забивать. Несмотря на высокий отбор мяча, до гола мы не создали ни одного опасного момента и даже ни разу не пробили. Так что забивать только с ошибок соперников, с прессинга. Другого плана в 1 тайме команда Черчесова не продемонстрировала. Головин с мячом, фол, подача со штрафного – вот всё, на что команда сподобилась в атаке. Ладно хоть защищалась грамотно.

После гола ситуация стала повеселее – наши игроки ещё активнее и наглее стали выходить на перехваты, турки же должны были идти вперёд и оставляли нам свободные зоны. Увы, Смолов в подыгрыше по-прежнему не так хорош. Газинский испортил впечатление о себе тремя заметными потерями в течение нескольких минут.

На второй тайм сборная вышла несколько с другим настроем, акцент немного сместился на удержание. Команда начала активно отмечаться в протоколе. Правда, фамилии наших игроков там появлялись в связи с жёлтыми карточками – их нахватали за 10 минут аж три. Черчесов не торопился с заменами – встреча была приближена к официальной.

Ещё больше она стала похожа на боевую, когда турки сподобились на гол. Кутепов бросил свою зону и выдвинулся вперёд, а Игнашевич со Смольниковым думали, на каких партнёров может сыграть Малли и куда он решил сместиться. Возможность удара будто бы и не рассматривали – соперник спокойно и классно пробил в уголочек.



Стало интереснее: экспериментальный состав Турции показал, что это всё-таки не совсем «Динамо». Подоспел и выход Алексея Миранчука, занявшего позицию слева. Запомнился Лёша тем, что однажды взял игру на себя и, обыгравшись с Головиным, заработал угловой. А ещё дурной попыткой обыгрыша соперника после скидки под удар. Дурной, потому что вместо голевого выстрела мы получили контратаку на свои ворота, которая чудом не завершилась голом. И катастрофой, которой в концовке так боялась наша команда.

Заинтриговали замены Станислава Саламовича Черчесова. При счёте 1:1 в матче с немотивированным соперником атаку команды, которая забыла, как побеждать, тренер усилил выходом защитников Кудряшова и Фернандеса. Марио ещё ладно, он за мячи цеплялся и сбрасывал, как в ЦСКА. Но усилить атаку передвижением в полузащиту уставшего Жиркова – это реально оригинальный ход, особенно на фоне сидящего на скамейке Черышева и отцепленного Ташаева.

Артёму Дзюбе Черчесов дал понять, что ему повезло не быть отцепленным, но полноценной боевой единицей ощущать себя не стоит. Даже когда у Смолова за 2 матча 2 абсолютно провальных удара. Но в концовке встречи об ударах не думалось: Турция могла минуту, две возить мяч на нашей половине поля, пока Головин не психанёт и не сфолит. Встреча прикатилась к логичному итогу, который бы очень не хотелось увидеть 14 июня. Но пока всё к тому идёт – в двух матчах перед чемпионатом мира сборная России смотрелась чуть ли не хуже, чем за весь и так неблестящий цикл работы Черчесова.



Товарищеский матч

Россия – Турция 1:1

Голы: Самедов, 36 - Малли, 61




Россия: Акинфеев, Смольников (Фернандес, 77), Игнашевич, Кутепов, Жирков, Газинский (Кудряшов, 76), Зобнин (Кузяев, 90+3), Головин, Самедов (Антон Миранчук, 86), Дзагоев (Алексей Миранчук, 62), Смолов

Турция: Кырынтылы, Айхан, Сёюнджю, Калдырым, Озбайраклы (Челик, 90), Йокушлу, Кавечи (Малли, 46), Текдемир (Топал, 46), Ундер (Гюрлер, 76), Язиджи (Озьякуп, 46), Караман (Акбаба, 82)

Предупреждения: Йокушлу, 51, Дзагоев, 54, Жирков, 58, Акбаба, 87

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Сборная России Черчесов Смолов Головин
Сегодня, 21:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
11
(0)
№11 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 22:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»

Заинтриговали замены Станислава Саламовича Черчесова.
smile Ну да,- выпустить на замену Кузяева за 5 секунд до финального свистка - это нечто.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№10 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:12) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mdm
Дааа... Верх тренерского мастерства- замена Зобнина на Кузяева на последней... секунде...

в стиле Петросяновского кривого зеркала.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№9 Написал: mdm Мурманск (Сегодня, 22:10) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дааа... Верх тренерского мастерства- замена Зобнина на Кузяева на последней... секунде...
Регистрация: 23.02.2007 [жалоба]
№8 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:03) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
ничья будет отличным результатом.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№7 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 22:01) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
На результат по фиг, поскольку это товарищеский матч. Очень плохо, что эта сбродная даже по полю пешком ходить не хочет, они просто спят на поле. ПОЗОРИЩЕ.
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: profi Курск (Сегодня, 21:34) #
  • +2
  •  (2)

А мне понравились турецкие ребята. Молодые. Нет лысых и не бритых. Нет пенсионеров.
И не играли в хоккей, забросил мяч на сторону противника, а потом бежим на добивание.
Регистрация: 5.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 21:32) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Срамота..pardone, за французский....
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№4 Написал: profi Курск (Сегодня, 21:30) #
  • -1
  •  (1)

Кто виноват?
Регистрация: 5.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 21:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
Интересно:А есть еще время сняться с ЧМ-18 ?
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№2 Написал: zemlanatolij Москва (Сегодня, 21:17) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Отличный заголовок к началу ЧМ 2018 для сборной "НИОЧЁМ"!!!! Ой, ИЗВИНИТЕ - России.
Тупорыльный тренинг ОСЕТИНА - ни к чему хорошему не привел, и не приведет!!!!!
Пусть идет физруком работает у первоклашек в средней школе!!!!
Регистрация: 28.11.2010 [жалоба]
№1 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 21:16) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
а с чего саудиты вдруг должны вничью играть с этими каликами юродивыми?
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.