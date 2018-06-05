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К ничьей с Саудовской Аравией готовы
Оптимизму перед чемпионатом мира снова неоткуда взяться: забив в безударном первом тайме, сборная России пропустила от турецкого полурезерва и в концовке матча отстаивала ничью, усиливая атаку передвижением вперёд уставшего Жиркова.
Перемены в составе после провала в Австрии напрашивались: дело там было не только в нагрузках. Илья Кутепов, заявивший, что критикующие Граната не особо разбираются в футболе, очутился в составе вместо Владимира. Выходит, понимание игры у Станислава Саламовича тоже не очень?
Жирков предсказуемо переместился на более привычную позицию в защите, а вот левый фланг полузащиты остался без номинального игрока этого амплуа. Зато в составе появился чистый опорник Газинский. Со скамейки также поднялись Смольников (возможно, спазм Фернандеса в концовке прошедшего матча сыграл свою роль) и Дзагоев – сборная мучилась без настоящей «десятки».
С первых минут наша сборная играла парадоксально, но вполне объяснимо. Левого полузащитника в её составе не было, но вся игра шла через этот фланг, поскольку там обосновался Головин – человек могущий и умеющий подержать, а иногда и передержать мяч. Саша заработал множество фолов, а вот с коллективной игрой дело обстояло сложнее.
Налево также смещался Смолов, которому удобно смещаться оттуда в центр, держа мяч под рабочей ногой. Порой Фёдор откровенно скучал впереди и отходил в глубину в поисках мяча. А ещё вынужден был отходить к левой бровке, поскольку его постоянно подзывал Черчесов. Разногласия у Феди возникали и с Дзагоевым, и даже с Газинским!
К любимой тактике Станислава Черчесова «бицца-бороцца» сборная добавил модное понятие «прессинг», которое в конце концов и сработало. Вряд ли в матче чемпионата мира защитники наших соперников будут исполнять такие номера с потерями перед своей штрафной, как Чеюнджю, ведь ответственность будет совсем другой. Но без грамотного коллективного прессинга троицы Смолов-Дзагоев-Самедов никакого гола бы не было. Как, впрочем, и без исполнительского мастерства: для превращения той ситуации в голевую каждый должен был работать с мячом мгновенно и безукоризненно.
Собственно, только в этом эпизоде сборная показала, как собирается забивать. Несмотря на высокий отбор мяча, до гола мы не создали ни одного опасного момента и даже ни разу не пробили. Так что забивать только с ошибок соперников, с прессинга. Другого плана в 1 тайме команда Черчесова не продемонстрировала. Головин с мячом, фол, подача со штрафного – вот всё, на что команда сподобилась в атаке. Ладно хоть защищалась грамотно.
После гола ситуация стала повеселее – наши игроки ещё активнее и наглее стали выходить на перехваты, турки же должны были идти вперёд и оставляли нам свободные зоны. Увы, Смолов в подыгрыше по-прежнему не так хорош. Газинский испортил впечатление о себе тремя заметными потерями в течение нескольких минут.
На второй тайм сборная вышла несколько с другим настроем, акцент немного сместился на удержание. Команда начала активно отмечаться в протоколе. Правда, фамилии наших игроков там появлялись в связи с жёлтыми карточками – их нахватали за 10 минут аж три. Черчесов не торопился с заменами – встреча была приближена к официальной.
Ещё больше она стала похожа на боевую, когда турки сподобились на гол. Кутепов бросил свою зону и выдвинулся вперёд, а Игнашевич со Смольниковым думали, на каких партнёров может сыграть Малли и куда он решил сместиться. Возможность удара будто бы и не рассматривали – соперник спокойно и классно пробил в уголочек.
Стало интереснее: экспериментальный состав Турции показал, что это всё-таки не совсем «Динамо». Подоспел и выход Алексея Миранчука, занявшего позицию слева. Запомнился Лёша тем, что однажды взял игру на себя и, обыгравшись с Головиным, заработал угловой. А ещё дурной попыткой обыгрыша соперника после скидки под удар. Дурной, потому что вместо голевого выстрела мы получили контратаку на свои ворота, которая чудом не завершилась голом. И катастрофой, которой в концовке так боялась наша команда.
Заинтриговали замены Станислава Саламовича Черчесова. При счёте 1:1 в матче с немотивированным соперником атаку команды, которая забыла, как побеждать, тренер усилил выходом защитников Кудряшова и Фернандеса. Марио ещё ладно, он за мячи цеплялся и сбрасывал, как в ЦСКА. Но усилить атаку передвижением в полузащиту уставшего Жиркова – это реально оригинальный ход, особенно на фоне сидящего на скамейке Черышева и отцепленного Ташаева.
Артёму Дзюбе Черчесов дал понять, что ему повезло не быть отцепленным, но полноценной боевой единицей ощущать себя не стоит. Даже когда у Смолова за 2 матча 2 абсолютно провальных удара. Но в концовке встречи об ударах не думалось: Турция могла минуту, две возить мяч на нашей половине поля, пока Головин не психанёт и не сфолит. Встреча прикатилась к логичному итогу, который бы очень не хотелось увидеть 14 июня. Но пока всё к тому идёт – в двух матчах перед чемпионатом мира сборная России смотрелась чуть ли не хуже, чем за весь и так неблестящий цикл работы Черчесова.
Россия: Акинфеев, Смольников (Фернандес, 77), Игнашевич, Кутепов, Жирков, Газинский (Кудряшов, 76), Зобнин (Кузяев, 90+3), Головин, Самедов (Антон Миранчук, 86), Дзагоев (Алексей Миранчук, 62), Смолов
Турция: Кырынтылы, Айхан, Сёюнджю, Калдырым, Озбайраклы (Челик, 90), Йокушлу, Кавечи (Малли, 46), Текдемир (Топал, 46), Ундер (Гюрлер, 76), Язиджи (Озьякуп, 46), Караман (Акбаба, 82)
Предупреждения: Йокушлу, 51, Дзагоев, 54, Жирков, 58, Акбаба, 87
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Перемены в составе после провала в Австрии напрашивались: дело там было не только в нагрузках. Илья Кутепов, заявивший, что критикующие Граната не особо разбираются в футболе, очутился в составе вместо Владимира. Выходит, понимание игры у Станислава Саламовича тоже не очень?
Жирков предсказуемо переместился на более привычную позицию в защите, а вот левый фланг полузащиты остался без номинального игрока этого амплуа. Зато в составе появился чистый опорник Газинский. Со скамейки также поднялись Смольников (возможно, спазм Фернандеса в концовке прошедшего матча сыграл свою роль) и Дзагоев – сборная мучилась без настоящей «десятки».
С первых минут наша сборная играла парадоксально, но вполне объяснимо. Левого полузащитника в её составе не было, но вся игра шла через этот фланг, поскольку там обосновался Головин – человек могущий и умеющий подержать, а иногда и передержать мяч. Саша заработал множество фолов, а вот с коллективной игрой дело обстояло сложнее.
Налево также смещался Смолов, которому удобно смещаться оттуда в центр, держа мяч под рабочей ногой. Порой Фёдор откровенно скучал впереди и отходил в глубину в поисках мяча. А ещё вынужден был отходить к левой бровке, поскольку его постоянно подзывал Черчесов. Разногласия у Феди возникали и с Дзагоевым, и даже с Газинским!
К любимой тактике Станислава Черчесова «бицца-бороцца» сборная добавил модное понятие «прессинг», которое в конце концов и сработало. Вряд ли в матче чемпионата мира защитники наших соперников будут исполнять такие номера с потерями перед своей штрафной, как Чеюнджю, ведь ответственность будет совсем другой. Но без грамотного коллективного прессинга троицы Смолов-Дзагоев-Самедов никакого гола бы не было. Как, впрочем, и без исполнительского мастерства: для превращения той ситуации в голевую каждый должен был работать с мячом мгновенно и безукоризненно.
Сборная России настолько давно не забивала, что футболисты забыли, что нужно делать после гола, у всех растерянные лица. pic.twitter.com/MT1bbyWVWW— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) June 5, 2018
Собственно, только в этом эпизоде сборная показала, как собирается забивать. Несмотря на высокий отбор мяча, до гола мы не создали ни одного опасного момента и даже ни разу не пробили. Так что забивать только с ошибок соперников, с прессинга. Другого плана в 1 тайме команда Черчесова не продемонстрировала. Головин с мячом, фол, подача со штрафного – вот всё, на что команда сподобилась в атаке. Ладно хоть защищалась грамотно.
После гола ситуация стала повеселее – наши игроки ещё активнее и наглее стали выходить на перехваты, турки же должны были идти вперёд и оставляли нам свободные зоны. Увы, Смолов в подыгрыше по-прежнему не так хорош. Газинский испортил впечатление о себе тремя заметными потерями в течение нескольких минут.
На второй тайм сборная вышла несколько с другим настроем, акцент немного сместился на удержание. Команда начала активно отмечаться в протоколе. Правда, фамилии наших игроков там появлялись в связи с жёлтыми карточками – их нахватали за 10 минут аж три. Черчесов не торопился с заменами – встреча была приближена к официальной.
Ещё больше она стала похожа на боевую, когда турки сподобились на гол. Кутепов бросил свою зону и выдвинулся вперёд, а Игнашевич со Смольниковым думали, на каких партнёров может сыграть Малли и куда он решил сместиться. Возможность удара будто бы и не рассматривали – соперник спокойно и классно пробил в уголочек.
Вообще тут всё расположение нашей команды очень интересное. Смольников против двоих, Самедов высоко. Пробуем делать офсайд.— Mike Goncharov (@gribo4ki) June 5, 2018
Детский сад какой-то. Стыдно так пропускать. pic.twitter.com/J1xn4Yq1Nf
Стало интереснее: экспериментальный состав Турции показал, что это всё-таки не совсем «Динамо». Подоспел и выход Алексея Миранчука, занявшего позицию слева. Запомнился Лёша тем, что однажды взял игру на себя и, обыгравшись с Головиным, заработал угловой. А ещё дурной попыткой обыгрыша соперника после скидки под удар. Дурной, потому что вместо голевого выстрела мы получили контратаку на свои ворота, которая чудом не завершилась голом. И катастрофой, которой в концовке так боялась наша команда.
Заинтриговали замены Станислава Саламовича Черчесова. При счёте 1:1 в матче с немотивированным соперником атаку команды, которая забыла, как побеждать, тренер усилил выходом защитников Кудряшова и Фернандеса. Марио ещё ладно, он за мячи цеплялся и сбрасывал, как в ЦСКА. Но усилить атаку передвижением в полузащиту уставшего Жиркова – это реально оригинальный ход, особенно на фоне сидящего на скамейке Черышева и отцепленного Ташаева.
Артёму Дзюбе Черчесов дал понять, что ему повезло не быть отцепленным, но полноценной боевой единицей ощущать себя не стоит. Даже когда у Смолова за 2 матча 2 абсолютно провальных удара. Но в концовке встречи об ударах не думалось: Турция могла минуту, две возить мяч на нашей половине поля, пока Головин не психанёт и не сфолит. Встреча прикатилась к логичному итогу, который бы очень не хотелось увидеть 14 июня. Но пока всё к тому идёт – в двух матчах перед чемпионатом мира сборная России смотрелась чуть ли не хуже, чем за весь и так неблестящий цикл работы Черчесова.
? У сборной России 100% реализация в двух последних контрольных матчах:— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) June 5, 2018
1 удар в створ - 1 гол.
Все супер!
Товарищеский матч
Россия – Турция 1:1
Голы: Самедов, 36 - Малли, 61
Россия – Турция 1:1
Голы: Самедов, 36 - Малли, 61
Россия: Акинфеев, Смольников (Фернандес, 77), Игнашевич, Кутепов, Жирков, Газинский (Кудряшов, 76), Зобнин (Кузяев, 90+3), Головин, Самедов (Антон Миранчук, 86), Дзагоев (Алексей Миранчук, 62), Смолов
Турция: Кырынтылы, Айхан, Сёюнджю, Калдырым, Озбайраклы (Челик, 90), Йокушлу, Кавечи (Малли, 46), Текдемир (Топал, 46), Ундер (Гюрлер, 76), Язиджи (Озьякуп, 46), Караман (Акбаба, 82)
Предупреждения: Йокушлу, 51, Дзагоев, 54, Жирков, 58, Акбаба, 87
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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