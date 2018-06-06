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Борис Игнатьев: сыграли с Турцией, как умеем - замахиваться особо на что-то мы не можем
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал игру дружины Станислава Черчесова в контрольном матче с командой Турции (1:1), выразив мнение, что пропущенный мяч стал следствием детской ошибки в защите.
- Понятно, что это была генеральная репетиция, и ясно, в каком составе мы будем играть в стартовом матче чемпионата мира: выбор будет сделан из все тех, кто вышли играть с первых минут, и тех, кто вышел на замену, - отметил Игнатьев. - Что касается игры, то в матче с турками мы выглядели, конечно, лучше, чем во встрече с командой Австрии. И не с точки зрения принципов ведения игры и тактических нюансов, а мы были лучше, посвежее. В особенности в первом тайме. И первая половина игры в принципе не идет в сравнение со второй. Мы действовали лучше, пытались прессинговать. Ясно, что на матч с Саудовской Аравией задача будет стоять такая: стараться отбирать мяч на той половине поля — это мы и сделали сейчас, когда Самедов забил мяч с передачи Дзагоева. Во втором тайме развалилась командная игра. Были какие-то потуги проявить индивидуальные качества. Всего того, что мы видели в первом тайме, во втором не увидели. Игра нашей команды складывается таким образом, что, как мы умеем сегодня, так и пытаемся играть. У нас плохо выстраивается атака, немного у нас там получается, в силу того, что нет стремления оказаться в чужой штрафной площади, создать превосходство — это сегодня во втором тайме не очень получалось.
- Как прокомментируете гол в ворота соперника и мяч, который забили нам?
- Гол Самедова — это похвально. Думаю, что Черчесов просил отбирать мяч, разрывать ближайшие связи у соперника, владеющего мячом. Гол в наши ворота — это безобразие! Это тактическая ошибка: атакуя, мы проиграли ближайшую атаку. Неверно выстроили оборону, неверно заняли позицию. Эта ошибка, когда Кутепов вылетел за игроком ближе к центральной линии. Четыре защитника не осуществляли здесь страховку между собой. Это детская ошибка.
- Чего ждете от игры с Саудовской Аравией?
- В принципе, исходя из того, что в первом матче мы как раз играем с Саудовской Аравией, я настраиваюсь положительно. Это не все те команды, где собраны игроки более высокого класса. И у сборной Австрии, и у турецкой команды, все-таки футболисты более высокого уровня, чем у нашего соперника по предстоящей встрече. Играли мы с турками, повторюсь, так, как могли — замахиваться особо на что-то мы не можем.
- Понятно, что это была генеральная репетиция, и ясно, в каком составе мы будем играть в стартовом матче чемпионата мира: выбор будет сделан из все тех, кто вышли играть с первых минут, и тех, кто вышел на замену, - отметил Игнатьев. - Что касается игры, то в матче с турками мы выглядели, конечно, лучше, чем во встрече с командой Австрии. И не с точки зрения принципов ведения игры и тактических нюансов, а мы были лучше, посвежее. В особенности в первом тайме. И первая половина игры в принципе не идет в сравнение со второй. Мы действовали лучше, пытались прессинговать. Ясно, что на матч с Саудовской Аравией задача будет стоять такая: стараться отбирать мяч на той половине поля — это мы и сделали сейчас, когда Самедов забил мяч с передачи Дзагоева. Во втором тайме развалилась командная игра. Были какие-то потуги проявить индивидуальные качества. Всего того, что мы видели в первом тайме, во втором не увидели. Игра нашей команды складывается таким образом, что, как мы умеем сегодня, так и пытаемся играть. У нас плохо выстраивается атака, немного у нас там получается, в силу того, что нет стремления оказаться в чужой штрафной площади, создать превосходство — это сегодня во втором тайме не очень получалось.
- Как прокомментируете гол в ворота соперника и мяч, который забили нам?
- Гол Самедова — это похвально. Думаю, что Черчесов просил отбирать мяч, разрывать ближайшие связи у соперника, владеющего мячом. Гол в наши ворота — это безобразие! Это тактическая ошибка: атакуя, мы проиграли ближайшую атаку. Неверно выстроили оборону, неверно заняли позицию. Эта ошибка, когда Кутепов вылетел за игроком ближе к центральной линии. Четыре защитника не осуществляли здесь страховку между собой. Это детская ошибка.
- Чего ждете от игры с Саудовской Аравией?
- В принципе, исходя из того, что в первом матче мы как раз играем с Саудовской Аравией, я настраиваюсь положительно. Это не все те команды, где собраны игроки более высокого класса. И у сборной Австрии, и у турецкой команды, все-таки футболисты более высокого уровня, чем у нашего соперника по предстоящей встрече. Играли мы с турками, повторюсь, так, как могли — замахиваться особо на что-то мы не можем.
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