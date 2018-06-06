Египет проиграл Бельгии в последнем матче перед ЧМ-2018

Сборные Египта и Бельгии провели последний товарищеский матч перед чемпионатом мира 2018 года.Товарищеский матчЛукаку, 27 (1:0), Азар, 38 (2:0), Феллайни, 90 (3:0).Бельгия: Куртуа, Менье (Т. Азар, 70), Вертонген (Боята, 81), Симан, Алдервейрелд, Карраско, Де Брейне, Витсель (Феллайни, 46), Э. Азар (Янузай, 46), Лукаку (Батшуайи, 46), Мартенс (Шадли, 46).Египет: Эль-Хадари (Эль-Шенави, 46), Фатхи (Эль-Мухамади, 71), Абдуль-Шафи, Габр, Хегази, Эль-Ненни, Варда (Габер, 79), Эль-Саид, Хамед (Морси, 62), Мохсен (Хассан, 56), Собхи (Кахраба, 67).