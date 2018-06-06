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Египет проиграл Бельгии в последнем матче перед ЧМ-2018

Сборные Египта и Бельгии провели последний товарищеский матч перед чемпионатом мира 2018 года.

Товарищеский матч

Бельгия — Египет 3:0

Голы: Лукаку, 27 (1:0), Азар, 38 (2:0), Феллайни, 90 (3:0).

Бельгия: Куртуа, Менье (Т. Азар, 70), Вертонген (Боята, 81), Симан, Алдервейрелд, Карраско, Де Брейне, Витсель (Феллайни, 46), Э. Азар (Янузай, 46), Лукаку (Батшуайи, 46), Мартенс (Шадли, 46).

Египет: Эль-Хадари (Эль-Шенави, 46), Фатхи (Эль-Мухамади, 71), Абдуль-Шафи, Габр, Хегази, Эль-Ненни, Варда (Габер, 79), Эль-Саид, Хамед (Морси, 62), Мохсен (Хассан, 56), Собхи (Кахраба, 67).
Теги: Сборная Египта Сборная Бельгии
Вчера, 23:50
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№2 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 00:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Азар гениален


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Asking (Вчера, 23:58) #
  • +1
  •  (5)
online

Ну Египет без Салаха, а у Бельгии сейчас очень сильная сборная


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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