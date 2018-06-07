Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4372
Ситуация на юго-востоке Украины 119584
КБ-Гостевая 26719
Зенит 104686
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 47
Ростовские футбольные новости 549
Куинси Промес самый дорогой футболист РФ... 1
Mузыка 5722

Новости партнеров

Константин Кучаев восстанавливается в Испании под присмотром физиотерапевтов ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев продолжает восстановление после травмы.

Хавбек перенес операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки левого колена.

Как сообщает официальный Твиттер армейцев, Кучаев работает в Испании под наблюдением физиотерапевтов клуба. Швы уже сняты, полузащитник занимается на велотренажере.
Теги: Кучаев ЦСКА
Сегодня, 16:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(3)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.